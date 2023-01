El magistrado del TC brindó declaraciones sobre el anuncio de la disolución del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, manifestó que en “la doctrina es un tema polémico” inferir que la confianza fue denegada al no haber una decisión de manera expresa. En declaraciones a RPP Noticias, dijo que, si el Congreso se entiende disuelto, los únicos que pueden sesionar son los miembros de la Comisión Permanente.

“¿La confianza se puede denegar de manera no expresa? En la doctrina ese es un tema polémico, no es un tema pacifico. Hay quienes consideran que si hago una propuesta de cuestión de confianza y lo que estoy proponiendo no se cumple, me están diciendo no. Hay otros que dicen que para que una cuestión de confianza se materialice en su denegatoria, tiene que ser expresamente en una votación que diga no. Esa es una la discusión que hace el asunto, opinable jurídicamente”, dijo.

“Si asumimos que el Congreso está disuelto, los únicos que pueden sesionar son los miembros de la comisión permanente. Si el Congreso asume que no está disuelto, se comprende que pueda seguir tomando decisiones”, añadió.

Espinosa-Saldaña señaló que el proyecto del Ejecutivo buscaba modificar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En ese sentido, dijo, “en principio es de aplicación inmediata”.

El magistrado indicó que en esta situación se podría plantear una demanda competencial para resolver si se actuó conforme a la Constitución.

