El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció una cuestión de confianza para modificar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Algo que se concretizó cuando el premier Salvador del Solar presentó la solicitud ante el Congreso. Sin embargo, varios parlamentarios sostienen que el Ejecutivo no puede presentar un mecanismo constitucional sobre este tema ¿Qué opinan cuatro congresistas?

"Singular importancia"

La parlamentaria Patricia Donayre (Unidos por la República) consideró que la cuestión de confianza para modificar la elección de los magistrados del TC es de "singular importancia". Opinó que es bastante "discutible" señalar que el Ejecutivo no puede plantear un mecanismo de este tipo y hablar de "improcedencia" también lo es.

"Sin duda es competencia exclusiva del Congreso designar a los integrantes del Tribunal Constitucional, pero el proyecto de ley que he escuchado anunciar es en torno al procedimiento de designación, no que se va a cambiar el órgano competente para la designación", aclaró.

"Mecanismos extraños"

El legislador Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) aclaró que se debe tener en cuenta que hay un procedimiento estrictamente basado en la Ley Orgánica del TC, el Reglamento del Congreso y en el artículo 201 de la Constitución Política para la elección de los miembros del máximo organismo constitucional autónomo. Precisó que en la composición del TC no tiene injerencia el Poder Ejecutivo.

"Si el (Presidente de la República) cree que tiene que haber modificaciones, que tiene que haber una participación ciudadana o que debe hacerse entrevistas a los candidatos, creo que a su proyecto debe dársele prioridad (...) lo que no puede hacer es confianza y decir 'me lo aprueban ahorita sin dictamen' y entra en vigencia hoy mismo. Entonces va a Comisión de Constitución, lo aprobamos, recibimos las modificaciones para que en un futuro puedan ser usadas", dijo.

Para Velásquez Quesquén el Gobierno intenta detener la elección de magistrados utilizando "mecanismos extraños" como la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma sobre un ofrecimiento para permanecer en su cargo. El legislador la denuncia está invalidad hasta que la magistrada no diga el nombre de quién le hizo el ofrecimiento.

"Totalmente impreciso"

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), cuestionó cómo el Gobierno puede plantear una cuestión de confianza sobre una atribución que es "exclusiva y excluyente" del Congreso de la República. Indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, solo dejó un pequeño oficio de dos líneas y "totalmente impreciso"el día viernes.

"Habría que saber que llegue el proyecto de ley que ellos quieren plantear para una reforma del Tribunal Constitucional, que tendría que ser el lunes, y una vez que llegue el proyecto tendrá que tener los trámites regulares y luego en todo caso se pide la confianza. Pero eso tendría que ser a futuro", manifestó.

García Belaunde lamentó que no se puede usar la excusa de la lucha contra la corrupción para plantear una cuestión de confianza. En ese sentido, emplazó al Gobierno anular mañana el contrato de Gasoducto del Sur que permite a Odebrecht cobrar 2,000 millones de dólares al Estado peruano otros montos más.

"Medida sin sentido"

El legislador Juan Sheput sostuvo que el primero el Congreso debe analizar el "alcance" de lo que expresará el premier por la cuestión de confianza, pero señaló que este mecanismo que utiliza el Ejecutivo es una "medida sin sentido" porque el proceso de elección de magistrados del TC ya está en marcha.

"El problema no es el procedimiento. El problema es que al Gobierno no le gusta el conjunto de juristas que están postulando. Acá hay un conflicto de poderes. Hay un grupo IDL, de Ongs que piensan seriamente que perderán una cuota de poder, no les gusta el abanico de postulantes y cuestionan al procedimiento cuando en el fondo son los futuros magistrados", dijo.

Juan Sheput invocó al Gobierno "infantil" para que tenga el coraje y diga abiertamente que utiliza el procedimiento solo como un pretexto. Agregó que el presidente Martín Vizcarra deja mucho de desear con su actitud al no admitir su "derrota política".

