El congresista Daniel Urresti adelantó que su bancada, por el momento, no pretende darle el voto de confianza al Gabinete Cateriano. | Fuente: Andina

El congresista y vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo que el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, ha perdido una gran oportunidad al expresarse ante al Pleno este lunes por la mañana. Y que debe de replantear sus planes, junto a sus ministros, para su segunda alocución y así logren el voto de confianza. “Estimado amigo, por favor en esta segunda parte que les toca hablar, convénzanos. Volteen el partido, porque de otra manera vamos a entrar en una crisis terrible. Tendrán que escoger otro premier”, concluyó.

Dijo que son cuatro los puntos que debió tomar en cuenta el presidente del Consejo de Ministros durante su alocución ante el Pleno: Economía, Salud, Educación y Seguridad.

Aseguró que fue un “error garrafal” hablar de minería cuando era el momento de hablar de Economía, pero de cómo se va a sacar de la depresión a las Mypes que son el 70% de la actividad del país.

“Es como contar que me he comido una carne a la parrilla aquí en Ticlio chico. En este momento a nadie le interesa la minería. Es importante, está dentro de sus planes, seguramente. Todos queremos una minería que respete a sus poblaciones y al medioambiente. Eso queremos todos, pero ¿este era el momento de decirlo?”, dijo.

“Estimado Pedro, amigo, no era el momento, porque lo que has hecho es perder uno a cero. Lo que has hecho es que todos se pongan en tu contra. No solo las bancadas, sino el Pleno. Mira las redes, escucha al pueblo”, afirmó.

"El segundo punto que queríamos escuchar era Educación. (...) Nadie está en contra en que se lleve esta reforma educativa. Para demostrarlo hemos retirado a nuestros miembros de la Comisión de Educación para que venga el ministro de Educación. Si no tiene nada que temer, entonces que venga y responda el pliego de preguntas", aseveró.

Habló de más

Urresti protagonizó un momento incómodo en el Pleno, pues no respetó su tiempo. Continuó hablando en voz alta y se le tuvo que dar un tiempo adicional para culminar su alocución. En este tiempo extra detalló los otros dos puntos. El tercer punto que debió hablar Pedro Cateriano, según el parlamentario de Podemos Perú, era sobre la Salud. “No me van a decir que van a construir 60 hospitales, porque en 10 años no se ha podido”, afirmó. Pidió que el Gobierno se preocupe en el acceso al oxígeno que es inmediato.

En el cuarto y último punto, el de Seguridad, dijo que es una mentira que el Ejército y las Fuerzas Armadas van a seguir acompañando a la Policía durante el Estado de Emergencia.

“De 130 mil hombres que entrenaba las Fuerzas Armadas todos los años, ahora solo entrenan 35 mil y del Ejército entrenan 20 mil y ha tenido que llamar a sus reservas”, afirmó. "Dentro de seis meses la gente no va a salir, no por temor al coronavirus, si no por temor a ser asaltados".

Te sugerimos leer