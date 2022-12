Tamar Arimborgo fue cuestionada por un sector tras asumir este cargo. | Fuente: Foto: Congreso

Luego de recibir cuestionamientos en un sector del Congreso por su perfil conservador, la recientemente electa presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo, aseguró que su gestión se centrará en la búsqueda "de consensos y acuerdos". Además, garantizó que "no asumirá creencias y convicciones personales que polaricen".

En su mensaje publicado en Twitter, la legisladora anunció la convocatoria al Consejo Nacional de Educación para tratar temas de la agenda educativa parlamentaria "e intercambiar puntos de vista" para la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036 que tendrá a su cargo la Comisión de Educación.

Días atrás, durante su discurso de instalación, la legisladora cuestionó la estrategia educativa de los últimos gobiernos y el enfoque de igualdad de género. Asimismo, anunció que realizará un seguimiento al informe y conclusiones de la investigación realizada sobre el material educativo de la gestión pasada.

"Textos con errores ortográficos y pedagógicos con contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica. Gasto que refleja la ineficacia del sector y la falta de control del órgano del control", dijo la titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Las polémicas frases de Tamar Arimborgo

"El enfoque de género causa sida y cáncer":

A inicios de este año, la parlamentaria fujimorista causó sorpresa al presentar un proyecto de ley para excluir la llamada "ideología de género" de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes. Lo más llamativo de su propuesta era que en su explicación la congresista aseguraba que esto genera efectos negativos en los menores, mencionando como ejemplos enfermedades como el sida y el cáncer.

"La imposición del enfoque de género ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud induciéndoles a tener disforia de la identidad sexual [...] y eso provoca cambios indeseados de sexo biológico, alteración grave de la personalidad entre otros efectos negativos como el sida y cáncer", se leía en el documento.

Frente a la ola de críticas que recibió por su propuesta, la legisladora fujimorista calificó como "confusión" al proceso que enfrentan las personas que se descubren homosexuales y señaló que -desde su experiencia- el trato con un adolescente que manifiesta su homosexualidad es "orientarlo" y demostrarle los "pro y contra".

"El pensamiento homosexual"

Pocas semanas después de haber presentado el polémico proyecto de ley, Tamar Arimborgo consideró, durante una entrevista en Nada Está Dicho, que no se debería "incentivar" en los centros educativos lo que denominó el "pensamiento homosexual".

Al ser consultada -em su rol de docente- por cómo afrontaría un problema de bullying a un menor que tiene una orientación no heterosexual, la parlamentaria respondió que debe "enseñarle que, además de cualquier actitud que tenga, él es persona, tiene valores, que se valore". Luego acotó que los valores deben ser los mismos para todos los niños en la clase.

Ante ello, el periodista Jaime Chincha, conductor del programa, le recordó que no todos los niños son iguales ni tienen las mismas necesidades. "¿Y por ello tengo que tratar de incentivar este pensamiento homosexual en mi niño? No, tengo que enseñar con total apertura porque una clase no es solamente para este niño", rebatió Arimborgo.

"Sodoma y Gomorra"

En mayo de este año Arimborgo tildó de "Sodoma y Gomorra" al Ministerio de Educación durante la presentación de argumentos en la interpelación contra la entonces ministra Flor Pablo, quien fue cuestionada por el contenido en los textos escolares para el nivel secundario.

“El señor Vizcarra, para mí, su Gobierno se llama incapacidad e ineptitud y su ministerio (de Educación) para mí es Sodoma y Gomorra”, dijo Arimborgo durante el Pleno. Asimismo, dijo que existe más corrupción en el Ministerio de Educación que en los revelados por expresidentes como el caso Lava Jato.

“Esta corrupción, la del Ministerio de Educación, cuya función pública ahora es exactamente lo contrario a cuidar de la integridad de niños con dolo y alevosía, ha organizado un plan pseudoeducativo cuyo propósito es destruir la inocencia de los niños y adolescentes”, expresó.

Te sugerimos leer