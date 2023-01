La juramentación de los parlamentarios se realizará este lunes en privado. | Fuente: Andina

Somos Perú propondrá que el pleno del Congreso elija este lunes la Mesa Directiva del Congreso en forma excepcional, luego de la juramentación de los nuevos parlamentarios.

Así lo propuso el vocero de la virtual bancada, Rennán Espinoza, quien sostuvo que el Congreso no está en condiciones de perder más tiempo para entrar plenamente en funciones y empezar a trabajar frente a la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19.

“El Reglamento dice que debe haber un plazo de 24 horas para la inscripción de listas y la votación, excepcionalmente se puede exonerar el plazo, en la medida que se cuenta con los votos”, dijo a la agencia Andina.

Comentó que luego de la juramentación de los nuevos parlamentarios, el pleno del Congreso puede aprobar esta excepción, permitir la inscripción de listas y proceder de inmediato a la elección del presidente y los tres vicepresidentes del Congreso.

Agregó que el país necesita un Parlamento que apruebe las medidas que necesita el Ejecutivo y que la representación nacional cumpla su labor de fiscalizar el cumplimiento de las acciones en todo el país, debido a la situación de urgencia que vive el país por el nuevo coronavirus.

“En este momento no hay Comisión Permanente, no hay Congreso, no podemos esperar más ni darnos el lujo de aplazar hasta el jueves la elección de la mesa directiva”, apuntó.

Sostuvo que no ha conversado con la bancada del Frente Amplio, que anunció la candidatura de Rocío Silva a la Mesa Directiva, pero dijo estar seguro que “compartirán la necesidad de que el Parlamento entre en funciones cuanto antes”.

Andina

Te sugerimos leer