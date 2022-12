Miguel Castro, congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: RPP Noticias

El congresista por la región Amazonas, Miguel Castro, se justificó luego de que se conociera que estuvo en un gimnasio del distrito de Surco, en Lima, durante la Semana de Representación correspondiente al lunes 24 y viernes 28 de junio pasado, según un reportaje del programa Punto Final. En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario señaló que "siempre dijo la verdad" dentro de sus informes que presentó al Parlamento.

"El informe jamás ha tenido un contenido que no sea el correcto. El 24 estuve en el gimnasio, lo que pasa es que la nota daría la apariencia de que todo el día estuve en el gimnasio. Lo incorrecto es mentir, yo estoy en desacuerdo con los que mienten, con los que falsean información, eso es lo incorrecto", señaló el legislador de Alianza para el Progreso.

Pese a los cuestionamientos, el congresista asumió como "una falta al trabajo" el no haber estado el día 24 de junio en la región Amazonas, a la cual representa. Asimismo, insistió en que "lo incorrecto" habría sido "trucar la información", en referencia a otros actos indebidos en los que habrían incurrido otros colegas suyos durante la Semana de Representación.

"Si yo hubiese estado en mi región y no haría nada, ¿te parece correcto no hacer nada, ir a un programa de televisión (entrevista) y pasarlo como Semana de Representación? Lo incorrecto sería mentir, falsear la información, trucar las imágenes. La labor de representación es permanente, tú no estás solo una semana", insistió.

Miguel Castro, congresista de Alianza para el Progreso.

El parlamentario de Alianza para el Progreso informó que a inicios de este mes -cuando ya conocía sobre este informe periodístico- envió un oficio al Congreso para que se le realicen los descuentos pertinentes. De igual modo, dijo estar abierto a una eventual investigación. "Si amerita una investigación, de mi parte hay predisposición para que eso pase", señaló.

Castro también mencionó que el 24 de junio estuvo gente de su despacho en su región gracias a un acuerdo que faculta a los congresistas hacerlo. De igual modo, dijo que, pese a no haber estado él personalmente, ese día "estuvo en actividad" e hizo cosas "personales", aunque no pudo detallarlas cuando fue consultado.

Finalmente, el cuestionado legislador reconoció que esta denuncia, junto a otros escándalos en los que se han visto involucrados varios de sus colegas, daña la imagen del Congreso. Sin embargo, pidió que se tome en cuenta las "cosas positivas" que hacen a diario.

"Eso es lo más apena porque se ponderan cosas como estas cuando hay muchas cosas positivas que hacemos todos los días. Llegamos a la política tratando de hacer cosas positivas nos hemos visto en un clima en el cual se ponderan más las cosas negativas. Deberían ponderarse más las cosas positivas que se hacen todos los días", dijo.

