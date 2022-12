El parlamentario criticó al presidente de la República por sus últimos discursos. | Fuente: RPP Noticias

El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, aseguró este jueves que el Ejecutivo ha ordenado hacer un seguimiento a un grupo de legisladores que considera incómodos por su postura de oposición.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el parlamentario comentó que tiene información de seguimientos, tanto a sus colegas congresistas como a sus familiares. En esa línea, dijo que no permitirá que vinculen a los miembros de su familia por temas de enfrentamiento político.

“No tengo la menor duda de que desde el Ejecutivo están a un grupo de congresistas haciéndole seguimiento (…) Si desde este gobierno se quieren sembrar cosas para intimidar a congresistas de la República, que estamos ejerciendo nuestro derecho de defender el fuero parlamentario y se quieren meter con la familia, yo no lo voy a permitir”, sostuvo.

Confrotación desde el Ejecutivo

Respecto a la postura del Ejecutivo ante el Parlamento, Heresi comentó que el presidente Vizcarra adoptó un “discurso confrontacional” y que está tildando de enemigos a quienes no apoyan su propuesta para el adelanto de elecciones.

“No me extraña que dentro de este contexto se estén dando una serie de situaciones en donde congresistas que son incómodos para el Gobierno actual sean objeto de cosas que se siembran para intentarnos intimidar, no lo dudo, en política no hay coincidencias”, dijo.

Cuestionamiento moral

Agregó que, desde su punto de vista, el mandatario tiene varios cuestionamientos a nivel moral debido a los recientes discursos que ha tenido para apoyar su proyecto de adelanto de elecciones, los audios del proyecto minero Tía María y las mentiras sobre una reunión con Keiko Fujimori.

“Considero que hay una serie de hechos que cuestionan al presidente desde el punto de vista moral por su discurso de Tacna, por los audios de Tía María, por mentiras como en un principio cuando asume la presidencia habernos negado que se reunió con Keiko Fujimori y habernos enterado meses después de que sí había sostenido las reuniones”, comentó.

