Salvador Heresi, vicepresidente del Congreso.

El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, condenó los actos de violencia que se generaron el pasado jueves cuando un grupo de obreros mineros ingresó a la fuerza a la sede del Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaverry, en Jesús María, para exigir que se atiendan sus demandas. En las imágenes, enviadas a través del Rotafono, se apreció un violento enfrentamiento con la Policía al momento de intentar dispersar a los manifestantes.

En conferencia de prensa, Heresi señaló que es "sumamente graves" que los congresistas del Frente Amplio Humberto Morales, Rogelio Tucto, Hernando Cevallos y María Elena Foronda permitieran el ingreso de trabajadores al Hemiciclo del Congreso -pese a no tener autorización- para realizar una protesta durante una sesión del Pleno.

"Exhortamos a los congresistas a no ser azuzadores de la violencia que tanto daño le ha hecho y aún le hace al Perú. Seamos responsables, defendamos la democracia y las instituciones con inteligencia y no con violencia", señaló.

Heresi sostuvo que en el Congreso se atienden las demandas de todos los sectores; no obstante, precisó que estas deben ser hechas con respeto. "El Congreso no es ni será el escenario de peleas ni disturbios. Estos actos constituyen atentados contra la institucionalidad y la democracia y no los vamos a permitir", insistió.

Olaechea condenó protesta de mineros

Días atrás, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, condenó los actos de violencia que se generaron el pasado jueves cuando un grupo de obreros mineros ingresó a la fuerza a la sede del Ministerio de Trabajo.

En conferencia de prensa, Olaechea recordó que el pasado 11 de setiembre los congresistas Humberto Morales y Hernando Cevallos hicieron ingresar al Hemiciclo del Congreso, donde se desarrollaba la sesión del Pleno, a 20 trabajadores mineros, pese a no tener autorización, para que desde ese lugar expresaran sus reclamos.

"El vicepresidente Salvador Heresi dispuso que se retiraran y, pese a ello, opusieron resistencia y forcejearon con los auxiliares de seguridad. Uno de ellos resultó con una fuerte contusión y se le da dado descanso médico. Esos sucesos que reprochamos y se tienen que hacer responsables los congresistas que coordinaron los accesos", señaló.

