El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, consideró la noche de este lunes que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no debe renunciar para validar el proyecto de reforma constitucional que presentó para adelantar las elecciones.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, Del Solar dijo que, si bien el mandatario puede proponer su renuncia, no estamos en un escenario que le lleve a renunciar. Agregó que no sería justo para el mandatario renunciar, debido a todos los esfuerzos que está realizando para cambiar el país.

“Un presidente pude proponer su renuncia, pero no estamos en un Gobierno de un presidente que renuncie y no estamos en una situación que lleve a este presidente a renunciar. No sería justo que este presidente, que está haciendo tantos esfuerzos por cambiar las cosas en este país, por sembrar bases para que para el Bicentenario seamos un país mejor encaminado, no tiene por qué renunciar”, dijo el titular del Consejo de Ministros.

Respuesta a acciones del Parlamento

Respecto de la posición del Gabinete Ministerial sobre el proyecto, Del Solar comentó que ellos le aprobaron el discurso, debido a que en el Congreso iban a modificar la propuesta de paridad y alternancia, además que no prosperara el tema de la inmunidad como la habían planteado.

“Nosotros el miércoles no podíamos saber que el Congreso iba a proponer una fórmula para paridad y alternancia que incluyera la restitución del voto preferencial. No veíamos venir esa fórmula ni la anticipábamos”, dijo.

“Cuando hablamos del asunto de la reforma política, lo que dijimos con total claridad en el Consejo fue que no vamos a optar por la tan mencionada salida del cierre del Congreso. Vamos a buscar otro camino y en el Consejo no aceptamos el proyecto de ley, pero finalmente a lo que llegamos es el camino que podemos buscar un camino similar al que se tomó el año 2000”, sostuvo.

Salvador del Solar descartó también que la propuesta de adelanto de elecciones generales genere inestabilidad. "Ahora resulta que estamos generando inestabilidad con esta medida cuando el gran ruido nefasto es la corrupción que tenemos que erradicar. Lo que está haciendo el presidente no genera inestabilidad", agregó.

