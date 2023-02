Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Congreso

Congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción en la que solicitan la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por un pedido que realizó a la presidenta de la Comisión de Ética, acto que ha sido considerado como una presunta intromisión del Poder Ejecutivo "sobre un procedimiento de exclusiva competencia del Parlamento".

"En ese escenario, a fin de que se pueda esclarecer los hechos conocidos que preocupan a la población nacional (…) se hace necesario que el premier Salvador del Solar concurra al Congreso a explicar al Pleno las razones e intenciones de aquella llamada realizada a la presidenta de la Comisión de Ética", señala el documento presentado.

Cabe destacar que el documento, que lleva la firma de diferentes congresistas como Carlos Tubino, Milagros Takayama, Roy Ventura, Juan Carlos Yuyes, Marco Miyashiro, Milagros Salazar, entre otros fujimoristas, solicita la presencia de Del Solar "antes de que venza la presente Legislatura Ordinaria"; es decir, máximo hasta el día jueves.

Cuestionada llamada de Del Solar a Sánchez

El pasado 21 de julio, Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, reveló que el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, intentó interferir en el caso del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. En declaraciones al dominical Panorama, afirmó que Del Solar la llamó pidiéndole que retrase la votación del caso Salaverry en el grupo parlamentario que preside.

"Conversamos con el premier -en el momento del caso Salaverry- y él creyó conveniente si este caso se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. Por la oportunidad y la coyuntura del momento, me lo conversa. Fue por teléfono, conversamos... [Me dijo] si se podía posponer, fue un comentario que me hizo", detalló.

En respuesta, el presidente del Consejo de Ministros negó que el pedido que le hizo a la presidenta de la Comisión de Ética para posponer la votación del caso Daniel Salaverry haya tenido como objetivo favorecer al titular del Parlamento. En diálogo con RPP Noticias, el jefe del Gabinete reiteró que su intención fue garantizar que se vea el pedido de cuestión de confianza sobre seis de los doce proyectos de la reforma política.

"Nada más que una cuestión de oportunidad, cero sobre el fondo y ninguna intención de beneficiar al congresista Salaverry ni a nadie (…) Era un tema de oportunidad y no de fondo", insistió el jefe del Gabinete. Asimismo, negó que le haya pedido que este tema se trate con confidencialidad e incluso fue reiterado en una reunión de bancada", señaló.

