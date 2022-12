El titular del legislativo criticó al presidente Vizcarra. | Fuente: Congeso de la República | Fotógrafo: CesarCoxBeuzeville

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó la llegada esta mañana del presidente Martín Vizcarra al Palacio Legislativo para anunciar que el Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia no participarían de la reunión sobre la reforma política, tras el archivo del proyecto sobre inmunidad parlamentaria.

En declaraciones a la prensa, Salaverry tildó de innecesaria la decisión de Vizcarra de “confrontar” al Parlamento y en cambio aseguró que se debe buscar un consenso para el tratamiento de las reformas. Agregó que si el mandatario busca el cierre del Congreso debe decirlo directamente.

“Necesitamos un presidente que convenza, que una, que motive a los peruanos a sacar adelante a nuestro país a trabajar todos juntos. No un presidente que amenace, que vaya a pechar a otra institución pública cuando las cosas no se dan (…) Si lo que el presidente está haciendo es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga, no tenemos miedo, no le tenemos miedo”, comentó el titular del Parlamento.

A favor de regulación en levantamiento de inmunidad

Respecto del archivamiento en la Comisión de Constitución de la ley para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea dispuesto por la Corte Suprema, Salaverry dijo que este grupo de trabajo se apresuró en tomar esta decisión sin ningún debate previo. Agregó que es necesario revisar una iniciativa similar que no afecte debilitar el equilibrio de poderes.

“Yo y muchos peruanos estamos de acuerdo en que se regule y se modifique el tema de la inmunidad para permitir que aquellos congresistas, ministros o presidentes de la República que tienen denuncias en el Ministerio Público puedan ser procesados respetándole el debido proceso y su derecho a la defensa, pero sin que esto signifique debilitar el equilibrio de poderes que debe existir”, dijo.

Sobre aprobación de iniciativas

Salaverry recordó que actualmente existe un cronograma de trabajo dentro de la Comisión de Constitución para el tratamiento de los proyectos de reforma política. En esa línea consideró que es facultad del Legislativo el debate y eventual aprobación de las iniciativas que presentó el Ejecutivo.

“Hay un cronograma que existe en la Comisión de Constitución hasta el 19 de junio, lo que el presidente no puede pretender es que cada uno de sus proyectos necesariamente sí o sí tengan que aprobarse. No estaríamos en una democracia, para qué tenemos Congreso entonces, dejemos que él mediante decretos legislativos gobierne el país y que cierre el Congreso, no pues”, comentó.

