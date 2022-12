Rosa Bartra | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), señaló este domingo que las acciones fiscalizadoras del Congreso de la República no representan una obstrucción al Poder Ejecutivo. Esto luego que se aprobó y luego se desistió de una investigación sobre el Mensaje a la Nación en el que se planteó el adelanto de elecciones.

En diálogo telefónico con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la parlamentaria fujimorista resaltó que su bancada apoya las expresiones del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre un diálogo de entendimiento con el Gobierno. Sin embargo, aclaró que eso no significa "abdicar" al rol constitucional.

"De ninguna manera levantar la voz, como hace este gobierno, el presidente y sus ministros, de preocupación frente a una acción de control, eso no es obstrucción, es cumplimiento del deber. Es lo que garantiza que el presupuesto determinado para determinados fines se ejecute con probidad y prontitud", dijo.

Adelanto de elecciones en análisis

Rosa Bartra aseguró que la Comisión de Constitución va en la quinta sesión de trabajo con relación al proyecto del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones al 2020. Al respecto, precisó que los miembros de su grupo congresal se encuentran trabajando en un "proyecto muy serio" de reforma constitucional.

"Darle la importancia que esto tiene significa debatir, consultar, escuchar, construir un dictamen y finalmente tomar una decisión con respecto a esto", afirmó.

La legisladora de Fuerza Popular rechazó haber afirmado, como publica un medio local, que esperará la respuesta de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

"Nosotros hemos consultado, no solamente a juristas dentro del territorio patrio, a expertos constitucionalistas en el extranjero, que es parte del rol que tiene el presidente de comisión de consultar la información necesaria, sino que estaba en proceso esta consulta. (...) los tiempos del parlamento son autónomos y no dependen de una opinión externa ni ninguna otra variable que no sea la dinámica propia de la Comisión", aclaró.

La congresista explicó que la Comisión de Venecia es una opinión válida para la Comisión de Constitución al ser un órgano de consulta en temas constitucionales "más importante del mundo".

