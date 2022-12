'El diálogo es sustancial a la vida en democracia', dice Rosa Bartra en la carta remitida a Salvador del Solar. | Fuente: Foto: Congreso/Congreso

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamentos, Rosa Bartra, envió una carta al titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la que manifiesta su "profunda preocupación por la conducta asumida por el Gobierno".

La parlamentaria fujimorista respondió de esta forma a la misiva que le remitió hoy el jefe del Gabinete Nacional en la que calificó como "una expresión de protesta" su ausencia y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la sesión que iba a realizar este grupo de trabajo para debatir los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo.

"Un real compromiso con la democracia significa respetar y, por supuesto, conducirse de conformidad con las reglas contenidas en nuestra Constitución", señala Bartra. Manifiesta que el diálogo es sustancial a la vida en la democracia. "Hace muy mal en romperlo como medida de protesta, cuando el consenso solo es posible a través del mismo", remarca.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamentos indica también en la carta que el Perú ha ingresado a un escenario complicado, en el cual las principales necesidades de la ciudadanía no son satisfechas, caracterizado por una alta desigualdad, peligrosidad y una extendida impunidad.

"Los peruanos esperan que mejoren las condiciones de vida dentro de un clima de igualdad y respeto al orden democrático. Lo emplazo a respetar la independencia de poderes y cumplir sus funciones conforme lo establece la Constitución, así como continuar el diálogo en busca de avenencia", indica.

Con respecto al archivamiento del proyecto referido a la inmunidad parlamentaria por parte del grupo de trabajo que lidera, Rosa Bartra explica que esta decisión "responde al resultado de un ejercicio democrático en el Congreso".

"Ha quedado establecido que la mayoría de los grupos parlamentarios no está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria, por lo que me he comprometido a presentar un proyecto de resolución legislativa para mejorar su regulación a través de la modificación del Reglamento del Congreso", agrega.

