La congresista fujimorista Rosa Bartra negó que el haberse referido a un "asunto de supervivencia" en el llamado chat 'La Botica' haya tenido referencia a una defensa al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. En diálogo con RPP Noticias, la parlamentaria explicó que hizo referencia a la "supervivencia del estado de derecho".

"Mi invocación en ese chat privado iba en el sentido de que el Congreso no se puede dejar arrinconar, no se puede dejar avasallar, no puede ser sometido a otro poder del Estado", precisó sobre sus palabras en el grupo que conversó sobre la situación de Pedro Chávarry.

Bartra dijo que por aquella época (agosto 2018) "había todo un momento de arrinconamiento" contra el Congreso y un "fustigamiento permanente" a las decisiones y acuerdos que se tomaban en el Parlamento. Según dijo, fue en ese contexto que refirió a un "arrinconamiento" que era "cuestión de supervivencia".

Estas fueron sus palabras en el chat:

"Sería temerario dejarnos arrinconar. Corresponde resistir, es un asunto de supervivencia. Además, los que están informados (me refiero al pueblo) están con Chávarry", fueron las palabras textuales que escribió Bartra en aquel grupo.

