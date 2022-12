Daniel Salaverry brinda declaraciones a la prensa. | Fuente: RPP

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló este miércoles que la legisladora Rosa Bartra, en su calidad de titular de la Comisión de Constitución, le aseguró que para el 19 de junio todos los proyectos de la reforma política serán debatidos y contarán con un dictamen.

Salaverry ratificó la predisposición del parlamento de darle prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo sobre esta materia y destacó la importancia de reafirmar ese compromiso en la reunión de hoy entre las bancadas y representantes del Gobierno.

Según comentó, la Comisión de Constitución sí le ha dado la importancia debida al debate de las 130 iniciativas relacionadas a la reforma política y no solo a las presentadas por el Ejecutivo.

“He conversado con Bartra y ella me asegura que al 19 de junio todos esos proyectos habrán sido debatidos y van a tener algún dictamen, lo que no puedo asegurar si el dictamen va hacer aprobado o no por los congresistas”, expresó a la prensa.

Dijo esperar la aprobación de los proyectos más importantes como las de reforma constitucional, que requieren de dos legislaturas para su aplicación, y puedan estar expeditas al 2021.

De otro lado, pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que evalúe y “resuelva de manera objetiva” la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Pedro Chávarry por el deslacrado de oficinas del Ministerio Público.

"El Congreso hará su trabajo y la subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) evaluará la denuncia presentada por la fiscal de la Nación. Espero que resuelvan de manera objetiva", señaló.

