Martín Vizcarra envió una carta al presidente del Congreso.

El presidente Martín Vizcarra remitió al titular del Congreso, Manuel Merino, un informe técnico elaborado por el Ministerio de Justicia, en su condición de asesor legal del gobierno, sobre la citación que le hizo la Comisión de Fiscalización para que responda por los cuestionados contratos que firmó el cantautor Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing', con el Ministerio de Cultura.

El informe técnico del Ministerio de Justicia fue enviado por Vizcarra a Merino a través de un oficio en que el que, además, el jefe de Estado reiteró que no participó en las cuestionados contratos que firmó el artista durante su gobierno. "No he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas", señaló.

Vizcarra había sido citado a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para la cual se citó al presidente Martín Vizcarra a fin de que declare por los contratos de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura (Mincul); sin embargo, la sesión fue suspendida.

Así lo manifestó a RPP Noticias el titular de este grupo de trabajo, Edgar Alarcón, quien sostuvo que no habrá sesión debido a que el Pleno del Legislativo sesionará. El legislador también manifestó que Vizcarra debía responder a las preguntas que dejaron las declaraciones de los diversos invitados sobre los contratos por más de 170 mil soles que firmó Cisneros.

El oficio también menciona que el mandatario debía declarar sobre su relación con Alejandro Espinoza Fernández, exlocador de servicio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; con Hugo Misad Trabucco, asesor del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias); y con Jorge Alva Hurtado, accionista principal de la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

Si bien el mandatario no ha respondido directamente a la invitación que le plantearon desde esta comisión, el titular del Gabinete Ministerial, Walter Martos, pidió que se respete la figura del presidente de la República y que se melle su imagen.

