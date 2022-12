Richard Swing se presentó ante la Comisión de Fiscalización. | Fuente: RPP Noticias

El cantautor Ricardo Cisneros, más conocido en la farándula como 'Richard Swing', defendió los cuestionados contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura en los últimos años, hecho que generó varias críticas al Gobierno y que terminó con la renuncia de la entonces ministra Sonia Guillén.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, hizo un repaso a su trayectoria artística y deportiva. Al ser consultado sobre su perfil profesional, reconoció no tener títulos universitarios debido a que solo cuenta con estudios inconclusos de Ciencias Sociales y una carrera en curso de Derecho.

"He sido un líder desde primaria hasta esta fecha, con carácter. Entonces, tengo todo el derecho, porque la Constitución no exime a ningún ciudadano en trabajar en temas políticos. No pueden vulnerar los derechos que todo ciudadano debe tener", señaló ante las consultas de los congresistas.

Cisneros comentó que fue requerido por correo electrónico para hacer una cotización por un servicio al Ministerio de Cultura. Ante los cuestionamientos de los legisladores por su perfil, mencionó que no tuvo contrato CAS y que no fue un funcionario público, por lo que no necesitaba tener un grado académico.

"¿He trabajado en la producción del Grammy Latino y no voy a poder trabajar en una sede social de un ministerio? Por supuesto que sí, y todo lo que he trabajado lo he desarrollado con pasión. Me mandaron un trabajo de investigación totalmente artístico", señaló.

Cisneros a su llegada al Congreso. | Fuente: CNC TV

Asimismo, aseguró que para el trabajo "artístico" que realizó al Ministerio de Cultura solo bastó con acreditar que tiene una trayectoria musical con más de 30 años de experiencia probada. En ese sentido, reiteró que ha participado en la producción de varios eventos artísticos a nivel nacional e internacional.

"Fui requerido para potenciar los espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura, y para eso se necesitaba experiencia en producción de eventos (...) Hice un trabajo de investigación para potenciar el Auditorio Los Incas y todos los espacios menores que estaban mal implementados", insistió.

En otro momento, recordó que en el 2016 tuvo "una reunión técnica de trabajo" con el entonces ministro Salvador del Solar en la que le manifestó su preocupación por esta situación; sin embargo, dijo que este proyecto no se llevó a cabo. También se reunió con el actual congresista Daniel Olivares cuando trabajaba en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ante la consulta de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, Cisneros dijo que "nadie lo recomendó" para estos trabajos, además de "no tener ninguna relación" con el presidente Martín Vizcarra, con quien dijo "no tener ninguna comunicación" después de la campaña presidencial del 2016.

Te sugerimos leer