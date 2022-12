Richard Swing se presentó en la Comisión de Fiscalización. | Fuente: CNC TV

El legislador José Luis Ancalle (Frente Amplio) se mostró "indignado" con la participación del cantautor Richard Cisneros, más conocido en el mundo artístico como Richard Swing, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en la que intentó responder y justificar los cuestionados contratos que firmó con el Ministerio de Cultura en los últimos años.

"No solamente no se ha respondido, sino que he sentido esa sensación de burla de parte del invitado acerca de esta delicada situación y por eso se ha pedido la facultad al pleno del Congreso para llevar con seriedad el caso y poder decir desde firmemente desde nuestra tribuna que tenemos que parar la corrupción", señaló el parlamentario.

Ancalle aseguró que la Comisión de Fiscalización continuará investigando este caso para evitar que se repitan "estos tipos de contratos amañados y que se hacen a medida de los amigos". Asimismo, también ironizó con la trayectoria artística con la que Cisneros intentó justificar los contratos que firmó con el Ministerio de Cultura.

"Tanto que dice de su experiencia y capacidad, sería bueno que presente su CV a la ONU o a la NASA a ver si lo contratan y acepten sus cuestionados documentos. Preocúpese porque será bien difícil que lo contrate el Estado, porque es difícil, por no decir imposible, que se dé este tipo de contrataciones que en este caso usted salió bien favorecido", señaló.

En otro momento de la sesión, el legislador consideró que, tras las explicaciones de Cisneros, "ha quedado demostrado que no tiene ningún grado de estudios de nivel superior" y que los términos de referencia "fueron hechos a su perfil". "Sin ningún título, sin experiencia y, lo que es peor, solo se le conoce que apoyó a la campaña de PPK y Vizcarra", cuestionó.

La defensa de Richard Swing

Mas temprano, Richard Swing defendió los cuestionados contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura en los últimos años, hecho que generó varias críticas al Gobierno y que terminó con la renuncia de la entonces ministra Sonia Guillén.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, hizo un repaso a su trayectoria artística y deportiva. Al ser consultado sobre su perfil profesional, reconoció no tener títulos universitarios debido a que solo cuenta con estudios inconclusos de Ciencias Sociales y una carrera en curso de Derecho.

"He sido un líder desde primaria hasta esta fecha, con carácter. Entonces, tengo todo el derecho, porque la Constitución no exime a ningún ciudadano en trabajar en temas políticos. No pueden vulnerar los derechos que todo ciudadano debe tener", señaló ante las consultas de los congresistas.

Te sugerimos leer