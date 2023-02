Ricardo Burga-Mirtha Vásquez | Fuente: Andina

El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, señaló este jueves que no busca una vacancia contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez y aclaró que no es el momento adecuado para buscar una censura contra ella. Sin embargo, cuestionó su gestión en la Mesa Directiva.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el parlamentario recomendó a Vásquez cambiar actitudes referente al "manejo dictatorial" dentro del Congreso y no intentar que la minoría del parlamento tengan más poder que las bancadas mayoritarias.

"Nosotros no lo estamos fomentando ni lo estamos proponiendo, tampoco la descarto (...) yo le he dicho a la señora Chuquilin en varias oportunidades que no está actuando democráticamente, lo que pasa es que no puede dirigir un Congreso pensando que va a ser censurada todos los días, mientras que la señora no cambie el chip mental de que cree que los congresistas quieren censurarla no se va a poder llevar a cabo una buena administración del Congreso", dijo.

"Hay que acatar"

De otro lado, Ricardo Burga aclaró que respetará el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 31083 que autoriza el retiro de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

"Hoy estamos a la espera que el Tribunal Constitucional dictamine, y eso se tendrá que cumplir, la decisión del TC tiene poder de ley así que, respetuoso de la Constitución, hay que acatarlo sea cual sea el fallo", indicó.

El legislador recordó que su bancada votó mayoritariamente a favor del retiro de aportes de 4 300 soles de la ONP. Sin emabrgo, explicó que fue uno de los pocos congresistas que votó en contra porque consideró que los "fondos no existen realmente y se iba a ser un forado a la caja fiscal".

"Yo creía más en un proyecto de ley consensuado entre Ejecutivo y Legislativo que se inició con el trabajo de la ministra María Antonieta Alva y se halló a fondos preliminares que lamentablemente el presidente Sagasti no terminó y no concluyó. Hubiera sido bueno que el presidente Sagasti, a través de su ministro de Economía, hubiera hecho alguna propuesta sobre este tema antes que el Congreso vaya con la insistencia. Y así lo manifesté públicamente y lamentablemente no se hizo", dijo.

