El congresista Rennan Espinoza, quien era vocero de la bancada de Somos Perú, informó este martes a través de su cuenta de Twitter que presentó su carta de renuncia.

"Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento", escribió el congresista.

El parlamentario había solicitado a la bancada que Guillermo Aliaga sea retirado del equipo. Ello luego de que este último tenga presuntos vínculos con la organización criminal “Los cuellos b lancos del puerto”. Sin embargo, el pedido de Espinoza había sido rechazado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

"Ante los graves hechos que involucran a un miembro de mi bancada, solicité su suspensión, pero al no obtener una respuesta ni un gesto de desprendimiento de su parte, he decidido presentar mi renuncia a la vocería de la bancada y de Somos Perú", indicó.

Según reportó Perú21, Aliaga tiene registradas 67 llamadas telefónicas del abogado Marcelino Meneses Huayra en todo el año 2017. De acuerdo con las investigaciones de a fiscal Rocío Sánchez, Huayra era uno de los operadores de “Los cuellos blancos del puerto”.

Guillermo Aliaga forma parte de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Huayra, en tanto, se encuentra prófugo en Estados Unidos.

