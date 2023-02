Pleno del Congreso debate proyecto de reforma política. | Fuente: Foto: Andina

El Pleno del Congreso aprobó esta tarde, con 78 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Constitución que busca modificar el artículo 93 de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el texto sustitutorio aprobado no recoge la propuesta original del Ejecutivo que planteaba que esta prerrogativa sea revisada por la Corte Suprema.

Tras la votación a favor de la propuesta que fue sustentada por la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, y debatido por varias horas, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, explicó que este proyecto deberá ser sometido a referéndum al no haber alcanzado los 87 votos necesarios, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política del Perú.

A diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo como parte de la reforma política, en el proyecto aprobado por el Pleno se insiste en que sea el propio Congreso el encargado de revisar los casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria y no la Corte Suprema. No obstante, la iniciativa acorta los plazos para revisar estos casos.

Artículo 206 de la Constitución "Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas".

[Así fue el debate]

14:28 Rosa Bartra culmina su exposición y pide votar a favor de la propuesta de la Comisión de Constitución.

14:27 Bartra: "La propuesta del Ejecutivo está orientada a debilitar al Congreso en su conjunto. (La propuesta de la Comisión) es para garantizar que futuros congresos no sean víctimas de un poder y una justicia abusiva".

14:25 Bartra: "En la propuesta de la Comisión se está renunciando a la inmunidad de arresto y que el Poder Judicial respete los plazos de ley. Que dilación del Poder Judicial no sea atribuida al Congreso".

14:13 Bartra: "Se quiere eliminar la inmunidad parlamentaria para debilitar al Congreso. El objetivo del Gobierno, aparentemente, es que el Congreso no puedo fiscalizar al Ejecutivo".

14:10 Bartra: "Que no se centre el debate en que solamente los congresistas tienen inmunidad".

14:09 Rosa Bartra: "La inmunidad presidencial es la única que opera. Si hay alguien en este país que tiene inmunidad absoluta, es el presidente"

14:09 Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, da sus palabras finales.

14:08 Termina el debate de la reforma de inmunidad parlamentaria.

13:55 Jorge Meléndez, de Peruanos por el Kambio, rechazó el dictamen de la Comisión de Constitución, al considerar que este “fortalece la impunidad”. Adelantó que la bancada oficialista apoyará el dictamen en minoría.

13:42 César Villanueva: “No necesitamos la inmunidad aquellos que somos probos”.

13:33 Richard Arce, de Nuevo Perú, se mostró a favor de retirar la inmunidad parlamentaria. “Nadie está discutiendo que se va a quitar la inmunidad, es una prerrogativa constitucional del Congreso. Pero particularmente creo que deberían retirarla. La inmunidad se ha distorsionado y se ha convertido en impunidad”, sostuvo.

13:24 El congresista Gilbert Violeta plantea una propuesta “salomónica”. Consideró que quien revise la inmunidad parlamentaria “no puede ser el Poder Judicial”. “Esa otra institución podría ser el Tribunal Constitucional”, sostuvo.

13:04 Luciana León: "Es muy importante poder hacer nuestro trabajo con libertad, sin temor a represalias de lo que pueda venir después (...) No todas las solicitudes (de levantamiento de inmunidad se tienen que tramitar de manera rápida, tenemos que ver si detrás hay un objetivo político".

13:01 María Melgarejo: "Estamos obligados todos a defender la inmunidad parlamentaria para defender la institución y por el pueblo que ha confiado a través de su voto".

12:59 Marco Miyashiro: "Quiere denunciar públicamente que todo esto son preparativos para que nuestro país se convierta en una dictadura".

12:54 Carlos Tubino: "Este no es un Congreso blindador. Me llama la atención cuando congresistas hablan en contra del lugar que los acoge".

12:49 Carlos Tubino critica plazos en el Poder Judicial: "¿Por qué nadie habla de eso? Nosotros no estamos para blindar a nadie ni cuidarle las espaldas a nadie. Lo que tenemos que exigir es que cuando se está en un proceso judicial la Corte Suprema haga su chamba y que este proceso no demore meses y meses para llegar a una sentencia firme".

12:47 Carlos Tubino: "La Corte Suprema no tiene el poder emanado por el pueblo (para levantar la inmunidad parlamentaria). Nosotros sí. Acá lo que prima es que los congresistas tienen inmunidad que debe ser levantada por este Congreso, no por quienes no tienen el poder emanado por el pueblo. Tiene que haber equilibrio de poderes".

12:32 Jorge Castro: "Necesitamos la inmunidad parlamentaria porque somos perseguidos permanentemente. Se nos amenaza en cada uno de los lugares a donde vamos".

12:26 Héctor Becerril: "Lo tienen amordazado a este Congreso. No han podido doblegarnos, y, como no pueden, como en todas las dictaduras, utilizan al Poder Judicial para callar a la oposición".

12:24 Becerril: "El Gobierno está buscando tomar el Ministerio Público y el Poder Judicial porque tienen muchas denuncias".

12:21 Héctor Becerril: "¿Quién está blindando? ¿Quiénes han sido beneficiados con la inmunidad parlamentaria? ¿Cuándo a mí me han pedido levantamiento de inmunidad? Nunca, a pesar de que he sido perseguido por el Ministerio Público".

12:19 Esther Saavedra a ministro Vicente Zeballos: "Ese poder que subió a tu cabeza es un poder mentiroso, acá no nos vengas con tus tonterías. No te tenemos miedo si quieres cerrar el Congreso".

12:18 Esther Saavedra: "No debemos aceptar caprichos del señor Vizcarra".

12:15 Humberto Morales: "Hemos pedido (el Frente Amplio) que a la inmunidad parlamentaria se coloque un plazo de 60 días hábiles para que puedan levantarla. Lo que se ha hecho es alargarlo con leguleyadas. Debemos afianzar los plazos".

12:00 García Belaunde: "No podemos creer que la inmunidad hay que desaparecerla. Hay que regularla para que no se haga mal uso. Si lo quitamos, estamos castrando al Congreso. No será ya una institución de contrapeso, sino de ayuda al Gobierno".

11:58 Víctor García Belaunde: "Los que no quieren la inmunidad son la gente que está cerca al Gobierno y que lo defiende. Los que no son oposición no les interesa la inmunidad, pero un Congreso sin inmunidad no va a fiscalizar. Los Gobiernos no quieren que el Congreso tenga inmunidad y cuando no ha habido inmunidad ha habido golpe de Estado".

11:42 Lourdes Alcorta: "¿Vamos a elevar la inmunidad al Poder Judicial? De ninguna manera, la inmunidad no sale de este Congreso. Votaré en contra de que salga de este Congreso".

11:38 Mulder: "Todo este debate sobre la inmunidad parlamentaria es parte de una escalada de Martín Vizcarra a la que se prestan los pocos oficialistas que quedan. Tenemos que hacer una política de alerta al país que este 28 de julio Vizcarra va a venir con un mecanismo en el que va a buscar disolver este Congreso y nosotros no se lo vamos a aceptar. Él tiene que aceptar lo que el Parlamento diga, no puede obligar al Congreso. Esto no es una dictadura, señor Vizcarra".

11:30 Mulder: "Se lo digo a usted señor Vizcarra: venga y plantee aquí que su propia inmunidad se tenga que levantar y que sus corifeos vengan con argumentos más sólidos".

11:26 Mauricio Mulder critica a Gino Costa por uso de datos estadísticos: "Vergonzoso escuchar ese tipo de argumentos por la desesperación de defender al Gobierno que ha puesto a sus amigos en puestos de confianza. ¿Se están defendiendo ideas o puestos públicos?

11:25 Javier Velásquez Quesquén: "Vivimos una justicia mediática".

11:21 Gino Costa: "Estamos ante un uso abusivo de la inmunidad parlamentaria que le hace daño a la imagen del Congreso. Si queremos recomponerla (la imagen del Congreso), mantengamos la inmunidad pero pongámosla en manos de otro poder del Estado para que no sea el Congreso el que tenga que cargar con el desprestigio por el uso abusivo de esta medida".

11:18 Rosa Bartra: "Cuánto daño le hace a la política la hipocresía, el fariseísmo y, sobre todo, la mentira y las cifras falsas. He expuesto la falsedad que tienen las cifras presentadas en el proyecto del Ejecutivo. Esas cifras son falsas y no se ajustan a la realidad".

11:03 Salvador Heresi: "En tiempos en los cuales el manto sombrío de la conducta autocrática, de quienes quieren gobernar a la patada, hoy más que nunca la inmunidad va a resultar fundamental".

10:59 Julio Rosas interrumpe para defender a Edwin Donayre: "Ha sido nuestro compañero. Acá no se le ha blindado a él (...) No se puede mentir, el honor de las personas se tiene que respetar".

Congreso inició el debate

El Pleno del Congreso debate esta mañana el dictamen que busca modificar el artículo 93 de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria, una de las iniciativas de la reforma política presentadas por el Poder Ejecutivo.

El 19 de este mes la Comisión de Constitución aprobó su propio dictamen sobre inmunidad parlamentaria y rechazó de esta manera la propuesta del Poder Ejecutivo para que dicha prerrogativa sea revisada por la Corte Suprema y no por el Congreso.

El dictamen, aprobado con nueve votos a favor y cinco en contra, mantiene la facultad del Congreso de aprobar o rechazar las solicitudes de levantamiento de inmunidad enviadas por la Corte Suprema cuando exista sentencia firme.

Comisión archivó propuesta del Ejecutivo

En mayo pasado la Comisión de Constitución del Congreso de la República archivó el proyecto del Poder Ejecutivo que planteaba que la Corte Suprema se encargue de determinar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para investigar a un legislador.

El proyecto fue archivado con votos de legisladores de las bancadas de Fuerza Popular, APRA, Alianza para el Progreso y Acción Popular, mientras que los parlamentarios de Peruanos por el Kambio, Concertación Parlamentaria, Nuevo Perú y Frente Amplio se opusieron a la medida tomada por el grupo de trabajo.

En el debate, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, defendió el tratamiento que se le ha dado a los pedidos de levantamiento de inmunidad en el Legislativo. "Este Congreso, con mayoría de Fuerza Popular, tiene las mejores estadísticas de levantamiento de inmunidad parlamentaria", destacó.

La propuesta del Ejecutivo planteaba que los congresistas no pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso de delito flagrante, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.

