El politólogo Fernando Tuesta, quien preside la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró este martes que algunos congresistas no han leído o no han entendido los proyectos de reforma política del Ejecutivo.

En declaraciones al programa Nada está dicho de RPP, el politólogo precisó que las observaciones que algunos parlamentarios realizan se basan en situaciones que no nacen del proyectos.

"No puedo generalizar en ninguno de los casos, es demostrativo aquellos que intervienen más, pero también en algunos casos que es notorio que no han leído los proyectos o no han entendido el proyecto. Y hablo para el caso de elecciones internas abiertas", dijo.

Fernando Tuesta acompañó este martes al ministro de Justicia, Vicente Zeballos en la presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. En la cita se sustentó el proyecto de ley sobre inscripción y cancelación de organizaciones políticas, el cual forma parte de la reforma política planteada por el Ejecutivo.

El politólogo consideró que el "próximo semestre" sería un tiempo prudencial para una discusión más amplia dentro de la citada comisión sobre los proyectos de reforma política, como las elecciones internas.

"La impresión que tengo es que se requiere más tiempo para discutir, en realidad se requiere explicar más, hay que responder preguntas claves o frecuentes de los congresistas o de ciudadanos de a pie", opinó FernandoTuesta.

