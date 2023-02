Raquel Ataucusi: “Hay corrupción en el Comité Ejecutivo Nacional del Frepap”

Raquel Ataucusi estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Raquel Ataucusi, una de las hijas de Ezequiel Ataucusi, fundador del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), denunció que hay “corrupción” en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

En Ampliación de Noticias, aseguró que la familia Molina, el lado materno de su hermano, Jonás Ataucusi, está “incrustada” en la organización y está usurpando funciones, provocando división en la feligresía.

“Hay una corrupción. En el CEN está la corrupción, está el mal manejo. No rinden cuentas al pueblo, jamás lo hicieron desde el fallecimiento de mi padre”, comentó.

A través de RPP Noticias, Raquel Ataucusi emplazó a su hermano a asumir la “responsabilidad que tiene junto con la congregación y el partido”, y le pidió que no permita a su familia materna “usurpar” funciones.

“Los Molina no son los misioneros generales, mi padre no dejó a ellos como sucesores. O salen por la buena o salen por las malas. El pueblo pide a gritos a mi hermano”, demandó.

Ataucusi Puchuri dijo que no ve a su hermano en más de dos años y que, pese a que fue a buscarlo en la sede del Frepap, en Cieneguilla, “me niegan, me dicen que no está”.

“Al mando de todo esto está su familia Molina. La familia Molina está incrustada acá y gracias a la familia Molina el pueblo está dividido”, sostuvo.

Las divisiones en Frepap llevaron a Raquel Ataucusi a postular en las últimas elecciones congresales por el partido Podemos Perú, fundado por José Luna Gálvez.

“Jamás me expulsaron (del Frepap), yo siempre apoyaba a mi papá en vida, en la recolección de firmas, he viajado a nivel nacional”, resaltó.

