La procuradora Carrión comentó que existen cláusulas para que la Fiscalía investigue más proyectos en los que esté involucrado Odebrecht. | Fuente: RPP Noticias

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, respondió este martes a la parlamentaria Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien se pronunció en contra de la homologación que realizó el Poder Judicial del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la procuradora aseguró que la información dada por Bartra respecto a que el acuerdo no tenía una reparación civil para el Estado peruano era falsa, pues, según explicó, el acuerdo homologado por el Poder Judicial contiene una reparación que asciende a S/ 610 millones, además de una cuota de intereses.

“El acuerdo de colaboración aprobado contiene una reparación civil fijada S/ 610 millones, más una cuota de intereses al final que va a ser entre S/ 150 y S/ 170 millones de soles cuando se liquide al final de la última cuota. O sea, esa primera afirmación no es correcta, sí hay una reparación civil fijada en el acuerdo”, dijo.

Incorporación de nuevos proyectos e investigaciones

Respecto de la afirmación de la parlamentaria fujimorista sobre que no se incluyeron 40 megaproyectos en el acuerdo de colaboración con Odebrecht, la procuradora Carrión comentó que este acuerdo contiene un “primer paquete de información” y que los demás proyectos no han sido dejados de lado, pues actualmente hay más de 50 investigaciones y que los demás proyectos podrán ser incluidos en el futuro.

“Este es un reconocimiento de cargos que finalmente la Fiscalía ha aceptado o ha delimitado estos cargos o estas imputaciones en el marco de 4 proyectos. Este es un primer paquete de información. Existen a la fecha más de 50 investigaciones que están en el Equipo Especial respecto a otros proyectos en los cual ha participado la empresa y esos proyectos se siguen litigando activamente desde la Fiscalía”, sostuvo.

“Entonces, esos otros proyectos no han sido dejados de lado. La naturaleza de la colaboración eficaz es que el colaborador someta a la justicia a la Fiscalía hechos que reconoce como ilícitos y hasta la fecha son estos primeros 4 hechos que la empresa y sus ejecutivos han reconocido como ilícitos, no significa que más adelante no reconozca respecto a otros proyectos y respecto a otros hechos, esa posibilidad no está cerrada”, comentó.

Cláusulas del acuerdo

Carrión comentó también que el acuerdo incluye cláusulas que permiten al Equipo Especial del caso Lava Jato litigar sobre los nuevos proyectos que los funcionarios de la compañía brasileña decidieran no declarar. Agregó que en este caso la Procuraduría también podría fijar un monto de reparación civil por estos nuevos proyectos.

“Lo que sí puedo indicar es que sí hay cláusulas para hechos nuevos referente a otros proyectos, en donde la empresa tiene la posibilidad también de someterse a un proceso de colaboración y en caso no fuese este escenario o no reconozca estos hechos, entonces la Fiscalía tiene plena libertad de litigarlos y de enjuiciarlos y de pedir las detenciones y eso se va sumando porque en esos otros procesos también se va a pedir reparación civil”, aseguró.

