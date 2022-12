Entrevista con la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Rebeca Cruz. | Fuente: RPP

La legisladora Rebeca Cruz Tévez (Alianza para el Progreso), presidenta de la Comisión de Salud y Población del Congreso, afirmó este lunes que en lo que va del año se han registrado más de 700 muertes de bebés recién nacidos a nivel nacional.

“A nivel nacional, de enero a la fecha, tenemos más de 716 casos de muertes de niños. Lima está liderando la lista, luego La Libertad, Cusco y Lambayeque. A nivel de todas las regiones hay estas muertes neonatales”, lamentó en Nada Está Dicho por RPP Noticias.

En ese sentido, cuestionó que, según ella, el presidente Martín Vizcarra inaugure hospitales sin equiparlos con los implementos médicos correspondientes.

“Es lamentable que el presidente Vizcarra salga, esté inaugurando, pero que no equipe estos hospitales con incubadoras y respiradores que son necesarios para estos niños”, dijo.

Citación a la ministra

También se pronunció sobre la citación a la ministra de Salud, Zulema Tomás, a una sesión de la comisión que preside. La parlamentaria precisó que la titular de Salud también será interrogada sobre la presunta irregularidad detectada por la Contraloría en el Hospital de Lambayeque.

Según la Contraloría General de la República, parte del personal del centro de salud habría dirigido un millón de soles a 1,200 tarjetas de canastas navideñas.

Al respecto, Cruz Tévez señaló: “(Zulema Tomás) tendrá que responder... No es posible que personal incapaz, ineficiente teniendo el dinero no haya hecho la compra. Acá hay una responsabilidad compartida porque no solo es entregar el dinero, sino que el Minsa ha tenido que estar haciendo su fiscalización”.

Te sugerimos leer