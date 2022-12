Janet Sánchez es presidenta de la Comisión de Ética. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, negó alguna irregularidad en el cobro de un cheque de S/ 2,800 por concepto de Semana de Representación, correspondiente a noviembre del 2017, cuando se encontraba fuera del país.

"No ha habido ningún cobro indebido ni ningún doble cobro. Que quede claro que este ingreso que nosotros recibimos es de carácter remunerativo porque está afecto al impuesto a la renta. Si no se descontara el impuesto a la renta, entonces sí podríamos decir que es un bono", dijo.

Sánchez justificó su decisión de no dar a conocer su caso, pese a ser la presidenta de la Comisión de Ética, cuando se cuestionaba a otros legisladores por casos similares. Pese a esto, la legisladora informó que devolvió el dinero para evitar suspicacias.

"Se han demorado demasiado en sacar este file, que no ha habido ningún tipo de falta, pero tampoco quiero prestarme a suspicacias ni que agarren de pretexto ciertas cosas que causaron polémica en su momento", anotó.

La congresista de Peruanos por el Kambio reconoció que se encontraba en Brasil durante este periodo participando de un foro a invitación del Ministerio de Comercio Exterior. Sin embargo, negó que el dinero que recibió haya sido por gasto de representación.

"No es un gasto de representación, eso es una remuneración que no ha sido sincerada. Le han dado un nombre a esto para poder sacar el acuerdo. No es culpa mía que la remuneración se haya incrementado", explicó.

Por otro lado, la congresista destacó que la semana pasada ingresó a la Comisión de Ética una denuncia contra seis parlamentarios que se analizará este lunes. Al respecto informó que se inhibirá para que otro parlamentario pueda dirigir la revisión de esta denuncia.

"De ninguna manera hay falta ética. Una cosa es un ingreso formal de carácter remunerativo que se le hace a todos los parlamentarios y otra es recibir viáticos que están debidamente sustentados", sostuvo.

