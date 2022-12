La presidenta de la Comisión de Ética dijo que Salaverry debe responder por la medida presentada ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, se pronunció la noche de este viernes respecto de la situación del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, luego de que el grupo de trabajo recomendara su suspensión por 120 días debido a irregularidades en sus gastos de representación.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, la legisladora aseguró que le preocupa la rapidez con la que la Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite la medida del titular del Parlamento. Agregó que con la acción, Salaverry se contradice pues inicialmente estuvo presto a que lo investigue, pero ahora se rehúsa.

“Este recurso de amparo ha sido presentado el 29 de mayo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y ha sido admitido el 4 y a nosotros nos preocupa la rapidez con que ha sido admitido porque hay muchos casos que no se ven y demoran muchas veces en estas", comentó.

"Siendo presidente de un poder del Estado, debe tener tremenda agenda y para darse y tomarse el tiempo de ir hasta la región La Libertad para poner este recurso de amparo. Entonces crea ciertas suspicacias, no estoy afirmando absolutamente nada, pero ya el congresista Salaverry responderá por qué ha ido a poner este recurso a La Libertad”, dijo.

Niega uso político de Comisión de Ética

La también parlamentaria de Peruanos por el Kambio rechazó que haya sido utilizada por la bancada de Fuerza Popular para que el grupo de trabajo que preside apruebe el informe contra Salaverry. Agregó que el informe de sanción contra el presidente del Congreso fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética y que no hubo ningún uso político de este grupo investigador del Parlamento.

“Desmiento tajantemente que la comisión este siendo utilizada como un mecanismo o venganza contra el congresista Salaverry solamente porque eso es lo que ha dicho él. Ahora el problema que tenga el congresista Salaverry con un partido político, con un grupo parlamentario, eso es problema de ellos”, dijo.

“La comisión la presido yo y yo pertenezco al grupo parlamentario Peruanos por el Kambio y quien hace o sigue el procedimiento de investigación, el proceso de investigación, elabora los informes, es el equipo técnico de la comisión, un equipo de profesionales”, sostuvo.

Sobre denuncia en su contra

Sánchez explicó también que no existe similitud entre la denuncia que se le hizo por irregularidades en su semana en los gastos de su semana de representación y el caso de Salaverry, pues aseguró que ella sí viajó a realizar un trabajo de representación, aunque no a su región. Agregó que en todo momento solicitó ser investigada y que cuando llegó el momento se retiró de la presidencia de la Comisión de Ética para que se le indague.

“No hay una similitud siquiera del caso del congresista Salaverry con el caso mío, porque las reuniones o la semana de representación fueron existentes, las mías sí se dieron está en mi informe anual de gestión, no es que no haya hecho semana de representación, lo que no se hizo fue hacerlo en mi circunscripción que eso fue diferente, pero he devuelto el dinero y me allané a las investigaciones. Es más yo misma pedí que se me investigue en la Comisión de Ética y es por eso que me retiré”.

Te sugerimos leer