Gilbert Violeta, congresista de la bancada Contigo. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Gilbert Violeta, cercano al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, para que el exmandatario, actualmente bajo arresto domiciliario, sea recluido en un penal por haber recibido visitas políticas en su domicilio, algo prohibido por mandato judicial.

"Hay lamentables coincidencias que nos hacen pensar sobre algún tipo de influencia. En el Ministerio Público hay una suerte de caos y una lucha de poderes. Yo diría que esto parece más una suerte de cortina de humo porque permite desviar la atención y llevarlo a un caso donde no hay ninguna justificación legal para disponer algo de esta naturaleza", dijo.

Luego de calificar de "absolutamente desproporcionado" el pedido fiscal, el legislador anunció que publicarán un documento para acreditar que Kuczynski "no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones" del partido "ni participa en ningún tipo de reuniones".

"Pedro Pablo Kuczynski no participa en ninguna actividad político-partidaria. Para comenzar él ha renunciado a la presidencia del partido, no tiene ningún cargo y está totalmente avocado a dos cosas: a atender su salud y a su tema judicial", señaló.

El legislador también comentó que sus conversaciones con el expresidente son sobre "política internacional" y no sobre la coyuntura política local. Además, cuestionó que la vicepresidenta Mercedes Aráoz no pueda conversar con Kuczynski en su casa pese a no tener relación con el caso Westfield, por el cual el expresidente se encuentra detenido.

"Si PPK no estuviera en su casa, sino en un penal, no tendría ningún impedimento en recibir a congresistas, amigos o ciudadanos. Entonces por qué si recibe invitados se convierte en una suerte de agravante o falta", lamentó.

Las reuniones de PPK

Según un informe del diario La República, fiscales adjuntos del Equipo Especial Lava Jato detectaron visitas de los congresistas Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta, durante el proceso de verificación del arresto domiciliario de 36 meses dictado contra el expresidente.

La vicepresidenta Aráoz visitó a PPK hasta en nueve oportunidades, mientras que el exministro Bruce hizo lo propio en dos ocasiones. Por su lado, Violeta ingresó a la casa del expresidente tres veces.

Según La República, Pérez Gómez ha solicitado al Poder Judicial el cambio del régimen de arresto domiciliario para Kuczynski por el de prisión preventiva “por haber incumplido las reglas de conducta”.

PPK habría violado la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se lleva a cabo la detención domiciliaria y la prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente, así como la prohibición de comunicaciones con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público (José Domingo Pérez).

