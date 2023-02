Pedro Olaechea: "Llevo un año (en el Congreso) y ¿soy parte de Fuerza Popular?" | Fuente: RPP

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, rechazó este domingo que lo califiquen como representante fujimorista en la Mesa Directiva y aseguró que su bancada es Acción Republicana, a pesar de haber formado parte de una candidatura apoyada por la bancada fujimorista.

En entrevista exclusiva con el programa La Rotativa del Aire de RPP Noticias, Olaechea destacó llevar un año de trabajo en el Congreso y no formar parte de Fuerza Popular. Sin embargo, aceptó tener "mucha afinidad" en la política y visión económica de Fuerza Popular.

"He mantenido una independencia durante un año y me han dicho todo tipo de motes, pero yo no he querido poner motes porque es una manera de descalificar a alguien", indicó.

Pedro Olaechea sostuvo que no tiene quejas cuando se dice que también representa en el Congreso de la República a la derecha y a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

"Hay otros que pueden decir representa al terrorismo en el Perú, a la izquierda radical, yo no me quejo. Como un peruano hice un alto en mis tareas personales, he dejado directorios, mis hijos han tenido que renunciar a directorios, a un hijo mío he tenido que retirarle la póliza de seguros cuando era ministro porque era incompatible, lo único que he tenido es el apoyo de mi familia", dijo.

¿Grupos de poder no electos?

Tras afirmar en su discurso de instalación de la Mesa Directiva del periodo 2019-2020 que es "importante evitar que grupos de poder no electos gobiernen nuestro país", Pedro Olaeche no quiso señar a quién se dirigió con ese comentario.

"No voy a entrar en los dimes y diretes, pero sabemos que hay comisiones de alto nivel, de bajo nivel, de nivel intermedio, de nivel de costado. Hay que tener cuidado. El país ha elegido y tenemos la obligación de trabajar juntos y ese es el mensaje de fondo", manifestó.

Te sugerimos leer