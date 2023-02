Pedro Olaechea insistió que hay una nueva página con el Ejecutivo y que el tema de cierre de congreso "ya terminó". | Fuente: RPP

El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, señaló este domingo que todavía no recibe una felicitación del mandatario Martín Vizcarra ni del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

"Debe estar ocupado con otros asuntos de Estado, no he recibido una llamada, tampoco he recibido una llamada del primer ministro, con quien he sido ministro de Estado. Me sorprendió", sostuvo en entrevista exclusiva con RPP Noticias.

Pedro Olaechea insistió que un eventual cierre del Congreso por parte del Ejecutivo es algo que "ya terminó" y resaltó que "hay una página nueva" en la relación con el Gobierno.

"Ahora nos debemos al pueblo peruano, estos cambios van a continuar, van a seguir trabajando en esta legislatura y vamos a dar por concluído el expediente", dijo en relación a los proyectos del Ejecutivo en materia de reforma política.

Sin embargo, antes del inicio de la misa Solemne y Te Deum en la Catedral de Lima por Fiestas Patrias, el mandatario Martín Vizcarra saludó y felicitó a Pedro Olaechea al asumir la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2019-2020.

"Yo sí lo saludaré", adelantó más temprano Olaechea sobre este encuentro a RPP Noticias.

