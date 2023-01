Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Luz Salgado restó importancia a los nuevos mensajes de 'La Bótica' entre las parlamentarias Úrsula Letona, Luz Salgado y Karina Beteta los cuales evidencian el interés dentro de Fuerza Popular porque el hoy investigado fiscal Supremo Pedro Chávarry juramente en el cargo de titular del Ministerio Público.

"Lo que quiero decirles es que son chats privados del 2017 0 2018 en otra coyuntura. El tema Chávarry está para verse en el Pleno del Congreso y, que yo sepa, tiene hasta tres acusaciones que van a tener que ser definidas en el Pleno del Congreso", señaló en declaraciones a la prensa.

Salgado señaló que Úrsula Letona tendría que responder por qué pedía "garantizar" que Chávarry juramente como fiscal de la Nación y que el juez supremo César San Martín no sea ratificado en el Poder Judicial. Sin embargo, descartó que esto pueda ser interpretado como un blindaje al extitular del Ministerio Público.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

"No hay ningún blindaje, no hay ningún sentido de proteger, aquí cada uno toma su determinación en libertad de conciencia y esperemos al Pleno. No hagamos más especulaciones de un chat que está en otra coyuntura, no en esta coyuntura

En otro momento Salgado fue consultada por el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular, el cual, a diferencia de lo presentado por el Ejecutivo, plantea que las elecciones internas de partidos políticos sean solo con la participación de afiliados. Al respecto, recordó que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló en la Comisión de Constitución que el Congreso podía hacer modificaciones a las normas.

Te sugerimos leer