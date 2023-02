Alberto de Belaunde, congresista del Partido Morado. | Fuente: RPP Noticias

El Congreso de la República decidió no otorgarle su voto de confianza al Gabinete presidido por Pedro Cateriano, tras una sesión que duró más de 20 horas. El resultado de la votación fue el siguiente: 37 congresistas votaron a favor, 54 en contra y hubo 34 abstenciones.

Al respecto, el congresista Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, defendió el voto en contra de su bancada y señaló que, para este grupo político, la minería, expuesta dentro de la presentación de Cateriano, "no es un motor de desarrollo principal" de la economía. En ese sentido, indicó que el mensaje para el Ejecutivo es "que escuche a los 30 millones de peruanos y no a los grupos de poder que nos han gobernado".

"Nosotros no hemos votado por nuestros intereses. Antes de votar por una propuesta, he consultado mi voto. No es un interés de mi partido, es un interés de la mayoría de la población a la cual nosotros representamos. El 90% del sur del país estaba en contra del señor Cateriano, y no es por un tema ideológico", explicó.

Por otro lado, Alberto de Belaunde (Partido Morado) calificó de "desconcertante" la reciente decisión del Congreso y lamentó que la virtualidad de la sesión no permita desarrollar algunas hipótesis sobre los reales motivos de las bancadas que votaron en contra. Asimismo, lamentó que esta situación va a generar una nueva crisis política "que no solo afecta al liderazgo del Ejecutivo, sino la confianza de la ciudadanía en el Congreso".

"Es una cosa absolutamente atípica que a un nuevo Gabinete se le niegue la confianza, más aún en la coyuntura en la que nos encontramos. Lo desconcertante de esta decisión hace que cualquier hipótesis cobre algún grado de verosimilitud", apuntó.

El parlamentario, quien votó junto con su bancada a favor de la confianza, reconoció que tenía varias discrepancias con Pedro Cateriano; sin embargo, señaló que priorizó la estabilidad política. Asimismo, lamentó que el mensaje que deja el Congreso con esta decisión es "francamente desolador" en medio de un escenario de pandemia.

En tanto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, dijo sentirse preocupado por la negativa de confianza al Gabinete Ministerial de Pedro Cateriano y consideró que era innecesario dejar al país en una situación delicada, en medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19.

"Estamos en una situación de crisis sin precedentes y tenemos que chambear juntos. Y eso implica dejar de lado las rivalidades políticas, lo tenemos que hacer por el bien del país", dijo en Ampliación de Noticias.

Las votaciones de las bancadas

Las bancadas de FREPAP (13), Podemos Perú (11) y Frente Amplio (7) votaron en bloque en contra, mientras que Somos Perú (11) y el Partido Morado (9) votaron en conjunto a favor. En tanto, los 22 congresistas de Alianza para el Progreso (APP) se abstuvieron.

En las demás bancadas, se dieron votaciones divididas, como en Acción Popular, que tuvo cuatro votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Fuerza Popular también tuvo votación dispar, con 12 congresistas a favor y 2 en contra.

Unión por el Perú (UPP) registró un voto a favor y 12 en contra, mientras que los dos congresistas no agrupados votaron en contra de otorgarle el voto de confianza a Cateriano.

