La parlamentaria criticó a Janet Sánchez y le pidió que actúe con imparcialidad. | Fuente: RPP Noticias

La vocera de la bancada Unidos por la República, Patricia Donayre, se pronunció este lunes respecto de la renuncia de su agrupación parlamentaria junto a otras cuatro de la Comisión de Ética en protesta por la recomposición de este grupo de trabajo.

En declaraciones a la prensa, Donayre aseguró que la medida no busca desestabilizar esta Comisión, tal y como lo aseguró la presidenta de Ética, Janet Sánchez, a quien pidió que insista en aprobar un proyecto de ley mediante el cual buscaba que este grupo de trabajo sea solo integrado por un representante de cada bancada.

“Janet Sánchez haz cumplir esto. Pide, ahora que eres mayoría, que se apruebe este proyecto de ley y que estemos todos equitativamente representados. Le pediríamos a Janet Sánchez en un acto de equidad, en un acto de demostrar que está actuando de manera imparcial, que solicite que en esta oportunidad se apruebe su proyecto, creo que sería la mejor forma de demostrar que está actuando con imparcialidad”, sostuvo.

Sobre pedido a Olaechea

Respecto del comunicado presentado al presidente del Congreso, Pedro Olaecehea, en el que afirman que la Comisión de Ética es controlada por el fujimorismo, Donayre comentó que esto ha quedado demostrado con el archivamiento de las investigaciones en ese grupo de trabajo y por las declaraciones a la prensa que ha dado en los últimos días Janet Sánchez.

“El principio del sustento de esta afirmación es por lo que estamos viendo en la actualidad, hemos visto el resultado de las investigaciones y estamos viendo las manifestaciones de la presidenta de la Comisión de Ética en sus declaraciones a diario a la prensa”, dijo.

“Creo que son indicios suficientes como para poder indicar que finalmente lo que se ve en la Comisión de Ética no va a ser no va a ser precisamente beneficioso a quienes no somos aliados y somos parte de una oposición a una mayoría parlamentaria”, comentó.

