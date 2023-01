Congresista Mamani presentó una moción para invitar a Violeta Bermúdez y José Elice por muertes en protestas

José Elice reconoció su responsabilidad política en este caso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Jim Mamani, integrante de la bancada Nueva Constitución, presentó una moción de orden del día para invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al ministro del Interior, José Elice, a la Comisión Permanente por las muertes ocurridas durante las protestas en el norte del país y las denuncias de presunto uso de armas no legales por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú.

"Estamos presentando una moción con el objtetivo que nos informen las acciones a cargo de estos sectores. En el caso de la PCM se les pide que informe las acciones de prevención de conflictos (...) En el caso del ministro del Interior se necesita que explique los operativos y estrategias policiales ante estos conflictos. Se había advertido que el actual ministro no tenía la experiencia e idoneidad para asumir el liderazgo del sector", explicó.

Por su parte, José Luna Morales anunció que su bancada, Podemos Perú, presentará una moción de interpelación al ministro José Elice. Luna Morales lamentó el uso de armas de fuego durante estas protestas y denunció un "exceso de la violencia" de parte de los agentes de la Policía que debe ser esclarecida.

De igual modo, el parlamentario de Podemos Perú dejó abierta la posibilidad de que se presente una censura contra el ministro Elice. Luna destacó que el ministro haya reconocido su responsabilidad política en este caso; no obstante, dijo que se evaluarán las pruebas presentadas "por ambos lados" para conocer la respuesta de los agentes.

Más temprano, el ministro del Interior, José Elice, comentó que un equipo especial de la Inspectoría de la Policía para que verifique si personal de esta institución ha participado en las protestas en La Libertad haciendo uso no legal de armamento "que puede haber sido determinante en los sucesos que hemos conocido ayer que son muy trágicos".

"Hoy en la mañana lamentablemente he visto una fotografía que está circulando, y que aparentemente es cierto, que algún miembro de la Policía Nacional ha utilizado arma de fuego durante el trabajo de control de estas manifestaciones. Ningún miembro de la Policía, en las circunstancias en que ha ocurrido cualquier evento en el contexto de esta protesta, puede utilizar el tipo de arma de fuego que aparece en esa fotografía", señaló.

Elice apuntó que, de comprobarse esta situación, se trataría de una acción que va en contra del reglamento de la institución. Al respecto, comentó que el plan de acción de la Policía enfatiza que está prohibido el uso de arma de fuego, salvo en circunstancias extremas que lo ameriten, las cuales no ocurrieron durante las reciente protestas.

"Hay que investigarlo igual. Yo no puedo decir que esa persona es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego. Es muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir", señaló.

Finalmente, el ministro del Interior reconoció que, como establece la Constitución, es el "responsable político" de las muertes ocurridas durante las protestas. Sin embargo, rechazó haber dado alguna orden de este tipo y, por el contrario, recordó que en varias oportunidades reforzó el trato que debe tener la Policía hacia las personas que protestas.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer