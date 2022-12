El legislador Posemoscrowte Chagua aseguró que la moción ya tiene el apoyo de la bancada de Unión por el Perú. | Fuente: RPP Noticias

Congresistas de la bancada de Unión por el Perú comenzaron a circular este jueves una moción de censura contra Francisco Sagasti, en su calidad de presidente del Congreso, a fin de que también deje la Presidencia de la República.

Así lo indicó a RPP Noticias, el legislador de esa agrupación, Posemoscrowte Chagua, quien sostuvo que la moción ya tiene el respaldo de toda su bancada. Sin embargo, en el documento solo figura su firma digital, además de la del congresista Alexander Lozano.

La moción propone censurar a Francisco Sagasti por una deficiente gestión pública frente a la pandemia y por presuntamente haber avalado actos de corrupción vinculados a la compra de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm.

Buscan apoyo

Al respecto, el parlamentario Chagua indicó que ya están buscando el apoyo de otras bancadas para que firmen la moción. Sostuvo que existía la posibilidad de que la moción sea presentada hoy mismo si se conseguía el respaldo suficiente.

“Ahora están recolectando las firmas a nivel de todas las bancadas, de los congresistas en general. No siempre los voceros son fielmente representantes de los demás miembros de sus bancadas (…) La gente está que lo evalúa, en las diferentes bancadas”, indicó.

Sobre posibilidad de censura

En la víspera, el vocero del Partido Morado, Daniel Olivares, consideró en Nada está dicho de RPP Noticias, que no creía que hubiera un intento de censura, debido a que estamos en campaña electoral y esta decisión podría afectar a los partidos impulsores.

“No creo por una cuestión muy sencilla estamos en campaña y no creo que ningún candidato presidencial va a permitir que ningún candidato presidencial va a permitir que sus bancadas hagan estos desórdenes, porque no les va a convenir (…) En Junta de Portavoces recibo opiniones constantemente de los colegas sobre que no hay apoyo a vacancia ni censura ni ninguna de esas cosas”, dijo.

Te sugerimos leer