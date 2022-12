Otto Guibovich aseguró que no llamó a ningún alto mando de las Fuerzas Armadas. | Fuente: Andina

El congresista Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, dijo no tener conocimiento de las presuntas llamadas que hizo a altos mandos de las Fuerzas Armadas el presidente del Congreso, el también acciopopulista Manuel Merino, hechos denunciados por IDL-Reporteros.

En diálogo con TV Perú, el legislador reconoció que se comunicó con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, pero aseguró que no conocía el contexto de las presuntas llamadas, ocurridas -de acuerdo con el informe periodístico- antes de que fuera aceptada la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“Lo que me pareció una falta de respeto fue que el ministro de Defensa critique al presidente del Congreso por pedir tranquilidad a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas”, comentó el congresista.

“Me pareció raro que un ministro salga a decir que el presidente del Congreso no podía salir a pedir tranquilidad. (...) (El ministro) me responde con llamadas que yo no conocía. No tengo por qué conocerlas”, agregó.

Al ser consultado por las llamadas de Merino a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Guibovich se limitó a decir: “Yo no he llamado a nadie. Si él (Merino) ha llamado a alguien, lo explicará”.

Sin embargo, evitó ahondar en opiniones sobre lo denunciado. “No puedo opinar sobre hipótesis, tengo que cerciorarme”, zanjó.

