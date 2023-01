Chehade reconoce que ley para reponer a docentes puede ser "reconsiderada" y "consensuada" con el Ejecutivo

Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, consideró que el Parlamento podría reconsiderar la cuestionada ley -observada por el Ejecutivo- para el retorno de 14 mil docentes sin título y que no aprobaron el examen de la Carrera Pública Magisterial en 2014. En entrevista con RPP Noticias, destacó la necesidad de que antes de que esta iniciativa sea votada en el Pleno "pueda ser consensuada entre ambos poderes del Estado para llegar a una solución común".

"Había que ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo. La semana pasada hubo una conversación entre el presidente del Congreso y el presidente de la República para ponerse de acuerdo y que sea una norma no solamente popular, sino también técnica y en todo caso el Parlamento está llano a recibir las observaciones del Ejecutivo y conversarlo", apuntó.

"Se puede reconsiderar. Nosotros entendemos, más allá de lo que ha dicho, a veces ligeramente, el presidente de la República, que estos 14 mil maestros fueron despedidos de manera irregular hace seis años y luego habrían cumplido con las fallas y requisitos impuestos para que pudiesen pasar los exámenes", agregó.

En otro momento, Chehade también expresó su confianza en que este grupo parlamentario apruebe la propuesta para reinstaurar el sistema bicameral, a fin de que sea sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso en noviembre y en una segunda legislatura el próximo año por tratarse de una reforma constitucional.

"He visto que prácticamente la mayor parte de parlamentarios están a favor de restaurar el Senado. Por lo menos en mi comisión creo que se va a aprobar. Esperemos que cuando esto pase al Pleno, el próximo mes, también sea consensuado y votado, no sé si por unanimidad, pero por lo menos por gran mayoría", dijo.

Del mismo modo estimó que el Pleno del Congreso ratificará el predictamen aprobado en este grupo parlamentario para que se deroguen dos Decreto de Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con los que se eliminarían los límites en las negociaciones colectivas, lo cual fue emitido por el Gobierno a inicios de este año.

"(Los decretos de urgencia) Fueron emitidos durante el interregno parlamentario, donde no había Congreso, estaba disuelto. No cumplen con criterios de excepcionalidad que deben tener los decretos de urgencia expedidos por el Gobierno en el interregno, no han cumplido con criterios de necesidad", señaló.

Asimismo, advirtió que estos decretos de urgencia es que "colisiona directamente" con el mandato constitucional de fomentar la negociación colectiva y de promover "formas de solución pacífica" a los conflictos laborales. En ese sentido, precisó que, en caso el predictamen sea aprobado, ambos decretos de urgencia quedarían sin efecto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista a Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución. | Fuente: RPP Noticias

NUESTROS PODCASTS:

'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados

Te sugerimos leer