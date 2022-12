Omar Chehade | Fuente: RPP

El virtual congresista de Alianza para el Progreso (APP), Omar Chehade, afirmó este jueves que su bancada no tendría algún problema con ocupar la vicepresidencia del nuevo Congreso de la República y dejar la presidencia a Acción Popular (AP).

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el exparlamentario señaló que lo importante es lograr la gobernabilidad del país y no la "repartija". Esto luego de comentar la noticia sobre que Manuel Merino, virtual congresista de AP, será propuesto como candidato para dirigir la Mesa Directiva.

"Lo que ha salido a la luz es que aparentemente Acción Popular presidiría la Mesa y nosotros no tenemos ningún problema en vicepresidir la Mesa Directiva", indicó Omar Chehade.

Sin embargo, el excongresista precisó que no es momento de adelantar nombres ni bancadas para buscar la conformación de la próxima Mesa Directiva, ya que un probable acuerdo no podría lograrse.

"Habrá que consensuar con todos, obviamente todos no quieren estar en la Mesa Directiva, hay unos que sí y otros que no. Pero hay otros que quieren apoyar. Y si hay que apoyar por la gobernabilidad habrá que sacrificarse, evidentemente tenemos más afinidad con Acción Popular", sostuvo.

Omar Chehade aseguró que APP buscará "consensuar y tender puentes" con las otras bancadas del nuevo Congreso de la República para evitar "peleas intestinas, fratricidas o sangrientas".

"Tenemos que conversar con todas las bancadas, con las que tenemos afinidad y con las que no tenemos. Acción Popular, Somos Perú, de repente el Partido Morado, etcétera, pero también hay que conversar con Fuerza Popular. Es conocido que yo he adversado durante mucho tiempo contra Fuerza Popular y el fujimorismo, pero eso no significa cometer la tontería de cerrarle las puestas (...) hay que conversar con el FREPAP, con Podemos Perú...", dijo.

