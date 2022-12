Julio Guzmán, líder del Partido Morado, envuelto en un caso legal. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado, calificó de "absurdas" las acusaciones contra el líder de su partido, Julio Guzmán. En ese sentido, negó que a este partido se le haya dado algún pago indebido o alguna contribución ilícita; además, cuestionó que se pretenda afirmar que Marcelo Odebrecht le entregó 400 mil dólares cuando ya se encontraba preso por corrupción en Brasil.

"Todas las acusaciones que se han hecho anteriormente sobre estos temas se refieren a la campaña del 2011 y no a la del 2016, o sea que, desde un punto de vista lógico, no resiste menor análisis (...) No creo que la Fiscalía tenga alguna intención, lo que estamos pidiendo es celeridad para que cierre en este caso una denuncia que no tiene ningún fundamento", apuntó.

En diálogo con RPP Noticias, Sagasti que esta situación no va a afectar a la bancada del Partido Morado y a su agenda al interior del Parlamento. No obstante, coincidió con Guzmán en que esto pueda afectar la campaña política del partido de cara a las próximas elecciones.

"Los dirigentes del partido tienen todo el derecho por el momento en el cual se formaliza esta investigación. Nosotros apoyamos la labor de la Fiscalía, pero nos parece que en este momento también deberían tomar en cuenta la situación delicada de que estamos en una campaña electoral", agregó.

Julio Guzmán niega haber recibido dinero de Odebrecht

El excandidato presidencial y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, calificó de "increíblemente absurda" la acusación de, presuntamente, haber recibido US$ 400 000 de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial del 2016 y por la cual el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez le abrió una diligencia preliminar en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

"Se trata de un trámite que el Ministerio Público tiene que hacer porque es una denuncia de un tercero. Es un ciudadano, Carlos Huertas, que tiene el hobby de denunciar a todo el mundo: ha denunciado al presidente de la República, a la ministra de Economía, al de Educación. La denuncia es increíblemente absurda, me están acusando de recibir plata de Odebrecht sobre la base de una entrevista que un excongresista dio en una radio local", señaló.

"Es decir, un ciudadano que ve una entrevista en una radio, esa es la prueba y hace una denuncia en el Ministerio Público. Es realmente impresionante que este tipo de cosas puedan ocurrir en donde no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, y se calumnia y se mancha la honra de las personas. Eso es lo que realmente me sorprende", agregó.

En diálogo exclusivo con RPP Noticias, el líder del Partido Morado y excandidato presidencial defendió el trabajo del Equipo Especial Lava Jato; sin embargo, pidió "tener cuidado en estos casos extremos". De igual modo, pidió celeridad a los fiscales del Ministerio Público "porque esto enturbia el contexto electoral".

