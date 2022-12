Nuevo Parlamento entrará en funciones en julio. | Fuente: Congreso

A poco más de un mes para instalarse en el nuevo periodo parlamentario 2021-2026, las bancadas van definiendo sus cartas de cara a la conformación de la Mesa Directiva. Se sabe que el próximo Parlamento estará compuesto por nueve bancadas en escenario de gran fragmentación. La Mesa Directiva está compuesta por su titular y tres vicepresidentes.

El vocero titular de Perú Libre, Alex Paredes, dijo en Ampliación de Noticias que Perú Libre "no tiene problemas" en presidir o no la Mesa Directiva del próximo Parlamento; no obstante, reconoció que existe "una aspiración legítima" de parte de todas las bancadas de formar parte.

Consultado para este informe, Paredes reafirmó que podrían ceder la titularidad de la Mesa Directiva “si eso ayuda a consolidar el espacio democrático”. “Nosotros somos conscientes de que no tenemos mayoría absoluta como para poner condiciones”, dijo.

Señaló que Perú Libre estaría dispuesto solo a integrar la Mesa Directiva y consideran que podrían aceptar la primera vicepresidencia, “porque al final tiene el mismo peso y el mismo valor”.

Para Paredes, esta medida es un mensaje hacia los sectores que desconfían de ellos. “No nos conocen, pero nos acusan”, señaló.

El congresista electo dijo que en la campaña participó en eventos en los que encontró coincidencias con candidatos de otros partidos, ahora electos. “Uno termina viendo que hay coincidencias. La diferente puede ser matices más o menos. Hay una misma preocupación, sobre esa base se va a buscar el consenso”, refirió.

¿Qué opinan en Acción Popular y APP?

La actuación de las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso concentra la atención, debido a que pueden ser decisivas en cuanto a votos para la conformación de una lista multipartidaria. Como se sabe, la bancada de Acción Popular tiene 16 congresistas y APP, 15.

El congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró que considera afines a dichas bancadas para la formulación de una lista opositora a Perú Libre.

Por su lado, el vocero de Acción Popular, el congresista electo Carlos Zeballos, dijo que todavía no han tenido acercamientos con otros grupos para tratar la conformación de la Mesa Directiva, debido a que encuentran esperando la proclamación de los resultados oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Afirmó que su bancada apoyará la gobernabilidad. “Vamos a apoyar al partido de gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Vamos a continuar con trabajo de fiscalización, exigiendo los proyectos para regiones, presupuesto y resolviendo los problemas de la reactivación económica, salud, educación, que por lo pronto son primordiales”, señaló.

Consultado por la posición de Perú Libre de estar dispuestos a ceder la titularidad de la Mesa Directiva, Zeballos dijo que sería saludable. “Creo que es saludable, pretender eso. Debería presidir la presidencia del Congreso una persona conciliadora, que vea el tema de la gobernabilidad, el respeto a la democracia”.

El vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, Eduardo Salhuana, manifestó que la fragmentación obliga a la elaboración de una lista multipartidaria. Refirió que encontrarán mayores coincidencias en bancadas que respeten “las instituciones, la economía social de mercado, la libertad de expresión”.

Salhuana calificó de razonable la propuesta expresada por Paredes. “Se pasa la etapa difícil y se piensa de manera objetiva en el país. Si hay reflexión de Perú Libre, en buena hora. Son congresistas electos como nosotros. Se puede trabajar conjuntamente, pero todo sujeto a lo que queremos del país”, expresó.

Si se plantea una lista multipartidaria debe ser “para evitar la confrontación y no plantear temas polémicos que exacerben la situación y que nos aboquemos a los temas centrales, la pandemia y crisis económica”, dijo el congresista electo.

