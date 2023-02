El exparlamentario anunció que postulará en las elecciones de 2020. | Fuente: Andina

El excongresista Mauricio Mulder confirmó la tarde de este miércoles que postulará a las elecciones parlamentarias que se realizarán en enero de 2020.

En declaraciones a RPP Noticias, el exlegislador comentó que encabezará la lista aprista por Lima con el fin de que el partido esté presente en la campaña y los debates del proceso electoral.

“Voy a encabezar la lista de Lima por decisión de mis compañeros. Yo en realidad estaba pensando no hacerlo, pero el análisis político nos lleva a considerar que sí es importante (…) Mi participación busca tratar de estar presente en la campaña y los debates y que el partido no esté ausente en el momento que se necesita su voz”, dijo.

Único que busca reelección

Mulder comentó que es el único exlegislador aprista del último Congreso que participará del proceso electoral, aunque dijo que ha tratado de convencer a Elías Rodríguez de que también postule nuevamente.

“Me han manifestado los demás compañeros que ellos no quieren postular. En el caso de Elías Rodríguez yo le he planteado que reflexione porque él podría ser la persona que se responsabilice de ellos resultados en La Libertad”, sostuvo.

Críticó al Jurado Nacional de Elecciones

Respecto de la ley de no reelección, Mulder comentó que esta fue introducida el pasado 10 de enero de 2019, por lo que tendrá más de un año cuando se presenten a inscribirse el próximo 18 de enero. Sin embargo, criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que no han incluido la ley dentro de las que no se aplicarán.

“La ley de la no reelección se introdujo en el ordenamiento jurídico el 10 de enero del año 2019, o sea que no tiene un año y la inscripción es el 18 de enero. Entonces el 18 de enero cuando nos presentemos a inscribirnos ahí en ese momento el (JNE) tendrá que decir que no se aplica esa ley. Ellos sacaron la relación de las leyes que no se van a aplicar y no pusieron esta, por qué, porque se mueren de miedo”, comentó.

“Quieren que el Poder Ejecutivo les de la orden de hacerlo en un sentido o en el otro y ya se la dieron, porque la orden que dio el señor Zeballos es que no pueden postular ni ahora ni en el 21 o sea dos veces nos van a aplicar la norma”, dijo.

