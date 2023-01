Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso. | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre las recientes declaraciones del mandatario Francisco Sagasti, quien comparó al Parlamento como un “un carro sin frenos”. En diálogo con RPP Noticias, Vásquez pidió evitar “confrontaciones entre poderes del Estado” y dijo que hay maneras institucionales para cuestionar al Parlamento.

“Creo que estamos momento delicado al país. Una cosa que debemos tratar de evitar son las confrontaciones entre poderes del Estado. Hay que generar esfuerzos para caminar en un solo objetivo. Hay muchas maneras institucionales para cuestionar cada decisión que se toma desde el Legislativo, pero que no hace bien a esta suerte de confrontación política. Le diría al presidente que miremos de manera conjunta y que hay avances que se hacen del legislativo y que ayudan el Ejecutivo. La población no nos quiere ver enfrentados”, dijo en RPP.

En otro momento, la titular del Congreso dijo que, si bien el Congreso ha sido autor de la vacancia presidencial “que no es poca cosa”, considera que planteamientos para desestabilizar al Congreso, “eso cada vez, es una situación que tiene menos fuerza”.

Mirtha Vásquez reconoció que desde el Congreso muchas veces ha habido “la tentación de sacar normas y que respondan a lo que la población está pidiendo”. Aunque también señaló que no se puede tildar todas las normas como negativas o anticonstitucionales. “Yo he compartido en mi posición de parlamentaria que en muchas normas ha faltado reflexión, pero también no hay que quedarnos en la excepción”, manifestó.

“Es un Congreso que lo que hemos hecho es recibir al país en un momento delicado, critico, se ha intentado responder a cosas estaban estancadas mucho tiempo. La gente esperaba la resolución de sus problemas que se vuelven urgentes en medio de crisis. Hemos tratado de responder”, dijo.

