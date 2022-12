Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, afirmó que el Parlamento tiene la responsabilidad de asumir un rol de investigación y fiscalización frente a la crisis sanitara por la que atraviesa el país, a la cual no se puede sumar una crisis política "sin sustento", en referencia a la posible censura de la Mesa Directiva

"Creo que la mayoría del Congreso es consiente que a la crisis sanitaria no podemos sumar una crisis política que no tiene ningún sustento, no hay nada que pueda cuestionar nuestro accionar, que ha sido lo más democrático posible", expresó.

Fue al referirse a las voces de algunos congresistas que piden censurar a la Mesa Directiva que Vásquez Chuquilín preside, junto a los legisladores Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú).

"Desde que esta Mesa Directiva entró al Parlamento es evidente que hemos tenido, de manera permanente, una amenaza de censura; sin embargo, estos últimos días hemos notado que se han exacerbado aún más los ánimos de estos mismos grupos (…) Quisiera hacer un llamado a la serenidad de todos mis colegas", exhortó la presidenta del Legislativo.

Agregó que el Perú atraviesa por un momento en que la crisis sanitaria debe concentrar todo nuestro esfuerzo. "Lo que más necesitamos en estos momentos es sensatez”, indicó tras saludar los pronunciamientos de diversas bancadas rechazando estas iniciativas contra la Mesa Directiva.

Vásquez Chuquilín consideró que una condición fundamental para que el Congreso ejerza su labor de fiscalización y control político frente al Ejecutivo es tener una condición mínima de gobernabilidad interna. "Por eso hago un llamado a la reflexión, tenemos que generar condiciones de unidad, de mínimos consensos", señaló.

APP y AP se pronuncian por posible censura

Los voceros de Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), expresaron la posición de sus bancadas ante una eventual moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Según versiones de algunos legisladores de Podemos Perú, UPP y AP, la Mesa Directiva no ha defendido la institucionalidad del parlamento nacional, como no respaldar la vacancia contra Martín Vizcarra, permitir la salida de Manuel Merino y un supuesto contubernio del Partido Morado y Frente Amplio para encubrir los problemas en la adquisición de vacunas.

El vocero de APP, César Combina, indicó que su bancada no apoyará ninguna moción que busque desestabilizar el gobierno de transición de Francisco Sagasti en esta coyuntura de crisis sanitaria por la COVID-19. En su opinión, el Congreso necesita una "vacuna contra la irresponsabilidad" por plantear una censura en medio de la segunda ola.

"Estamos atravesando por una situación que pone en peligro la adquisición de más vacunas con otros laboratorios, eso no es culpa del Congreso, sino del aprovechamiento de Martín Vizcarra y sus malos funcionarios. Sin embargo, no podemos agravar todo esto con las reiteradas amenazas a la Mesa Directiva. Los congresistas que alientan esto saben que sacar a Mirtha Vásquez es tumbarse el gobierno de transición", dijo.

En tanto, el vocero de Acción Popular, Ricardo Burga, planteó que los vicepresidentes de la Mesa Directiva del Congreso presenten su renuncia para no acudir a una eventual moción de censura. El parlamentario consideró que una censura podría traer "consecuencias inesperadas", es por ello que solicita la renuncia de los vicepresidentes de Mirtha Vásquez por considerar que "el Congreso se ha convertido en mesa de partes del Ejecutivo".

"La Mesa Directiva que está integrada por los tres vicepresidentes al día de hoy en el Congreso ya perdió legitimidad, creo que deberían seguir el ejemplo que siguió los vicepresidentes de Manuel Merino cuando renunciaron y dieron la posibilidad de elegir una nueva Mesa Directiva. Creo que ellos deberían dar un paso y para poder de esta forma poder restituir el verdadero poder que tiene cada bancada del Congreso y así poder asegurar de que Sagasti pueda entregar la banda presidencial el 28 de julio", dijo.

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

