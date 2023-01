La parlamentaria interrumpió a una docente durante una sesión de la Comisión de Educación. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar (Fuerza Popular), hizo callar a una docente durante la sesión de este grupo de trabajo, realizada el pasado 22 de mayo, en la que se trató las irregularidades en los textos escolares elaborados por el Ministerio de Educación.

La Comisión recibió a la exdirectora de Educación Primaria de la Dirección Básica Regular, Jessica Simón Valcárcel, y a la exjefa de la Dirección de Educación Secundaria, Patricia Gastulo Huaytalla.

Maltrato a docente

Salazar solicitó un informe a Gastulo sobre las irregularidades en los textos y cuando la docente le dijo que el grupo de trabajo no solicitó un documento al respecto, la parlamentaria fujimorista la interrumpió de forma abrupta y le indicó que tenía la obligación de llevar esa información a la Comisión.

“Disculpe no le he dado la palabra. La dinámica es yo pregunto usted responde. Levanto mi voz de protesta y que quede evidenciado y grabado que aquí no le estamos preguntando algo que no se haya enviado en los documento”, dijo Salazar a la docente.

“Usted como directora tiene la obligación a esta obligación de traer la información oportuna y no decir que no le hemos hecho llegar esta información”, agregó.

Pronunciamiento de Tubino

En el programa ¿Quién tiene la Razón? de RPP, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que hubiera sido mejor que Salazar no hubiera sido tan “vertical” con las docentes. Sin embargo, defendió a la legisladora ante su vinculación en el caso de ‘Los temerarios del crimen’ sobre un apoyo solicitado para Antonio Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril.

“Creo que es mejor por supuesto un trato no tan vertical, pero yo por otro lado hablando de la congresista Salazar si me preocupa esa acusación que le hacen en Chiclayo (…) Ayer nos hemos solidarizado en la bancada con ella porque nos ha explicado al detalle el tema y es una acusación falsa”, comentó.

