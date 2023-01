La parlamentaria comentó que estas bancadas son antidemocráticas. | Fuente: Congreso de la República

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, se pronunció este domingo respecto de la renuncia de cinco bancadas parlamentarias a la Comisión de Ética, que anunció el portavoz de Nuevo Perú, Richard Arce.

En declaraciones a RPP Noticias, la legisladora comentó que no estaba sorprendida por la decisión de estas bancadas, a las cuales acusó de querer desestabilizar el país. Agregó que algunos parlamentarios de estas agrupaciones tienen pendientes investigaciones en ese grupo de trabajo.

“No me sorprende porque ellos nunca respetan los acuerdos, nunca respetan la proporcionalidad ellos son personas antidemocráticas que quieren desestabilizar (…) Hay muchos temas que se tienen que investigar y qué casualidad que esas personas que están implicadas y a quienes se les puede aperturar o no una denuncia son quienes no quieren que se instale la Comisión de Ética”, dijo.

La parlamentaria criticó a los congresistas que planean dejar la Comisión de Ética.

Niega blindaje

La parlamentaria fujimorista respondió a Arce respecto de sus críticas contra la decisión de Junta de Portavoces para recomponer la Comisión de Ética, según comentó, todos los integrantes de la junta aceptaron la recomposición.

Agregó que dentro de ese grupo de trabajo no han blindado a ningún legislador fujimorista y que por el contrario han sancionado a varios miembros de esa bancada.

“Aquí en junta de portavoces todos han votado y todos han estado de acuerdo (…) Nosotros a quién hemos blindado. Acaso no hemos sancionado al señor Moisés Mamani que ha sido de nuestro partido al señor Lucho López no lo hemos sancionado”, sostuvo.

Renuncia de bancadas

El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, informó este domingo que cinco bancadas renunciarán a su representación en la Comisión de Ética Parlamentaria en actitud de protesta por la recomposición de este grupo de trabajo.

Arce explicó que no están de acuerdo con la recomposición de este comisión, que pasó de tener 10 integrantes a 19, luego de que el Pleno del Congreso decidiera aumentar la presencia de Fuerza Popular a ocho participantes. Sin embargo, no precisó las bancadas que se retirarán.

