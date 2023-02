| Fuente: RPP

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, se pronunció a favor de un cambio en la dirección de la Mesa Directiva, bajo control del fujimorismo en los últimos tres periodos legislativos.

En el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, Torres expresó su posición a titulo personal y no como representante de su bancada sobre la nueva presidencia del Parlamento, que deberá elegirse antes del próximo 28 de julio.

"Mi posición personal, que no tiene nada que ver con la bancada, (porque) no soy vocero, es que es momento de ceder la presidencia (del Congreso) a otro partido", dijo el parlamentario.

No obstante, indicó que será respetuoso de la decisión que tome su bancada sobre la postulación de una eventual lista para la Mesa Directiva.

"Vamos a entrar a una discusión dentro de la bancada, el lunes o martes, y la mayoria va a decidir. Ahí es donde tenemos que debatir", afirmó.

Indicó que en esta reunión analizarán alternativas sobre su participación, entre las que podrían considerarse ir por la presidencia o a la vicespresidencia del Congreso.

"Es evidente que una de las alternativas es que no vayamos a la presidencia, lo que también es evidente es que no creemos que debamos dejar de participar de la mesa. Podríamos optar por presentar una alternativa con un candidato a la presidencia, o ir por la otra, de ser parte de la mesa directiva como vicepresidentes en algunas de las posiciones", manifestó.

Voto a voto por la Mesa Directiva

La elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso será voto a voto. Por estos días, las bancadas del Parlamento están conversando entre ellas para lograr consensos en la definición de las listas que competirán.

Los nombres que más suenan estos días para asumir la presidencia del Congreso son los de Pedro Olaechea y Daniel Salaverry, quien iría por la reelección. Para elegir una la Mesa Directiva es necesario el voto favorable de más de la mitad de los congresistas presentes en el Pleno, es decir que, si asisten los 130 congresistas, se requerirán 66 votos para ganar.

Fuerza Popular cuenta con 54 votos, por lo que todos están atentos a la decisión que tomarán sobre si encabezarán una lista para retomar la presidencia de la Mesa Directiva -actualmente liderada por Salaverry, en abierta confrontación con el fujimorismo- o si apuestan por un representante de otra bancada. En medio de estos posibles escenarios, surgió el nombre de Olaechea (Acción Republicana), quien ha recibido elogios por parte de algunos congresistas naranjas.

Sobre los rumores de una eventual postulación, Pedro Olaechea ha dicho: “En la bancada no hemos conversado sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar. No se dejen engañar”, escribió el parlamentario.

Al otro extremo del hemiciclo, algunas bancadas podrían apoyar la candidatura a la reelección de Daniel Salaverry. Alberto de Belaunde, de la bancada Liberal, dijo a RPP que lo apoyaría si es que alrededor de su figura se logra el consenso necesario.

“Salaverry rectificó al poco tiempo de ser elegido esta actitud que había tenido Fuerza Popular en la Mesa Directiva, que era sentirse vocero de bancada y no representante de una institución. Eso incluso le costó el tener que renunciar a su bancada porque querían censurarlo”, manifestó De Belaunde.

