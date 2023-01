Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara, reconoció que existe una crisis institucional al interior de esta agrupación política debido a que un sector, principalmente miembros de la bancada del Congreso, lo desconoce como presidente pese a que el Registro de Organizaciones Políticas le permite esta posibilidad mientras no haya una sucesión.

Guevara recordó que en una reciente reunión del partido no se llegó a un acuerdo en la postura del partido sobre la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual motivó que se emitieran dos pronunciamientos distintos sobre la crisis política. Sin embargo, pese a reconocer que existe una discrepancia al interior del partido, aseguró que están de acuerdo es en la defensa de la gobernabilidad y de apoyar el desarrollo de las próximas elecciones.

El también gobernador regional de Cajamarca opinó que, en la actual coyuntura de crisis sanitaria, "el país no puede estar en un péndulo" por la posible censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y el pedido de vacancia presidencial. No obstante, reconoció que este mensaje no es escuchado de parte de la bancada del Congreso.

"Tengo la obligación de expresar el sentimiento de un gran sector del partido. Por supuesto que hay algunos congresistas que me desconocen como líder y presidente del partido. Yo expreso mi agradecimiento porque nadie que no tenga estos principios puede estar conmigo. Por lo tanto, yo acepto que ellos no me acepten como presidente del partido", señaló.

"Yo no los conozco, nunca he conversado con ellos y, por lo tanto, habría que preguntarle a quién responden porque al partido o a mí no responden y por eso yo me siento satisfecho y alegre cuando este tipo de personajes me desconocen como líder del partido porque yo no puedo liderar a personas con este tipo de comportamiento", agregó.

En otro momento, Guevara rechazó y anunció una investigación para dar a conocer quiénes serían los miembros del partido que se habrían comunicado con el ministro Luis Miguel Inchaustegui para ofrecerle mantener en su cargo en una eventual sucesión presidencial de Manuel Merino en caso prospere la vacancia contra Martín Vizcarra.

"Acción Popular no tiene una tradición golpista; al contrario, tenemos una profunda tradición democrática. No quiero generalizar a toda la bancada porque hay congresistas a quienes reconozco su tradición incluso como militantes. Yo me refiero a los golpistas a nivel general, que no solamente está implicado el congresista Merino, sino otras bancadas", apuntó.

