La congresista Mercedes Aráoz consideró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, antepone sus intereses personales al no poner en agenda del Pleno del Parlamento el debate del informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por, presuntamente, presentar información falsa en uno de sus informes de la Semana de Representación.

"Esto también llama la atención porque yo creo que un presidente del Congreso representa a todo el Congreso, no sus intereses personales. Puede no estar a favor de esa decisión de la Comisión, y eso se tendría que debatir en el Pleno, pero las decisiones se hacen en función del Congreso. Hay que defender la institucionalidad, estemos o no de acuerdo", señaló.

Luego de calificar de "serio" el trabajo de la Comisión de Ética, la también vicepresidenta de la República cuestionó que Salaverry no haya incluido este tema entre los que se verán durante la ampliación de la presente legislatura. "Creo que se ha equivocado. Siendo él presidente del Congreso, hay que defender la institución del Congreso", insistió.

Aráoz consideró que la acción de amparo presentada por Salaverry ante el Poder Judicial representa "una situación bastante extraña" que, en su opinión, hace "muy difícil" que se tome una postura en el Pleno del Congreso. Para la legisladora oficialista esta situación podría afectar las sanciones que tomó la Comisión de Ética sobre otros congresistas.

"Estamos diciendo que las instituciones dentro de nuestra propia organización, como es la Comisión de Ética, es inválida, entonces también sería inválida para todos los casos previos", señaló.

En otro momento, Aráoz cuestionó que el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular que plantea que las elecciones internas de partidos políticos sean solo con la participación de afiliados atenta conta la iniciativa presentada por el Ejecutivo. "Volver al tema de lo que ya tenemos es ir en contra de la esencia", anotó.

