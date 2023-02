Mauricio Mulder criticó al presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Foto: Congreso

El congresista aprista Mauricio Mulder consideró que el presidente Martín Vizcarra "se va a negar a renunciar" para evitar que la vicepresidenta Mercedes Aráoz lo reemplace, "por desconfianza de creer que ella no va a renunciar".

"El presidente está en la posición típica de aquellos que se emborrachan con el poder y considera que todas las personas que no son su 'chicheñó' son sus enemigos y entonces como, al parecer, Aráoz no ha ido a reventarle cohetes, ya la considera enemiga", dijo.

En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario aprista opinó que el hecho de que Aráoz se haya enterado en el mismo Congreso la propuesta de adelanto de elecciones dada a conocer por Vizcarra revela que esta medida "fue un exabrupto o una decisión de último minuto".

"Al punto mismo que estamos 31 (de julio) y hasta ahora no llega el proyecto, entonces no lo tenían ni siquiera hecho, y lo peor de todo es que el presidente le mintió al país mostrando una suerte de carátula donde se suponía que estaba el proyecto, y no lo dejó", anotó.

Luego de insistir en que el jefe de Estado hizo un anuncio "improvisado" que no fue analizado dentro de la sesión del Consejo de Ministros, el parlamentario especuló sobre la posibilidad de que los ministros hayan sido obligados a "mentir" para que aseguren haber visto el proyecto.

En ese sentido, mencionó que el legislador Jorge del Castillo, con el respaldo del APRA, ha solicitado la transcripción y los audios de la sesión del Consejo de Ministros para comprobar si, efectivamente, este tema fue analizado por los ministros.

