La Fiscal de la Nación rechazó haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se presentó este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso, para responder a las interrogantes sobre el caso Los Cuellos blancos del Puerto y la reunión entre el expresidente Martín Vizcarra y las fiscales Rocio Sánchez y Sandra Castro.

Durante su intervención, la titular del Ministerio Público rechazó tajantemente haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra o conocerlo personalmente.

“No conozco a su familia, a la esposa la vi solamente una vez en una reunión por el tema mujer en el Ministerio de Justicia. El señor (Martín Vizcarra) no conoce mi casa, yo no conozco su casa. Eso es un mito que se ha creado. ¿Si he asistido a la casa del señor presidente? Menos”, aseveró.

Asimismo, recalcó que las dos investigaciones (Richard Swing y Vacunagate) que tiene a su cargo contra el expresidente Martín Vizcarra siguen en curso. “Lo que puedo adelantar es que posiblemente en abril esté culminando una”, dijo en referencia a la investigación del caso Richard Cisneros.

CASO CUELLOS BLANCOS CONTINÚA

Zoraida Ávalos aseguró que la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto no se verá afectada, por la reunión entre las fiscales Castro y Sánchez con Vizcarra, cuando este era mandatario.

“El caso no se cae señores (…) no se va caer por la sencilla razón que las pruebas están ahí, los audios están ahí, las testimoniales están ahí, intactas, las colaboraciones, las corroboraciones del caso están ahí”, sostuvo.

Además, indicó que, junto al fiscal supremo Pablo Sánchez, fiscal coordinador del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, eligió a Juan Cabrera Zegovia y a Magaly Quiroz Caballero como los reemplazos de Castro y Sánchez considerando su trayectoria profesional.

La fiscal de la Nación precisó que ella no tuvo conocimiento de la cita entre las fiscales y Martín Vizcarra hasta que esta se hizo pública en la prensa.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Puedo contagiarme o contagiar de Covid 19, luego de vacunarme?

Te sugerimos leer